Jueves taurino | Donde haya un ruedo, ahí dará toros El Tuco

Haciendo un recuento de nuestros toreros, no podemos dejar de lado a José Esqueda El “Tuco”, quien no sólo se preocupó por llevar adelante su carrera taurina, si no que se dio a la tarea de llevar toros y festejos a muchas plazas, desde la Monumental El Paseo, hasta lugares que ni aparecen en el mapa.

¿Por qué te hiciste torero?, le preguntamos al “Tuco”, quien nos dijo “Tenía como amigo a Manolo Herrera y su papá había sido novillero, veíamos fotos de él y nos apasionaba, pero luego, un día me les pegué y fuimos a los toros aquí en San Luis y desde entones me gustó”.

Ya con la amistad de Manolo, se toparon con José Jaramillo, quien formó la cuadrilla de niños toreros, en la que también estaban Pepe Torres El “Pajarito” y Armando Montejano Esqueda.

Fue una gran época, en la que esta cuadrilla recorrió muchos municipios hasta que vino la presentación del “Tuco” en la Fermín Rivera, lo que ocurrió en 1969, para seguir con una serie de novilladas y festejos y siempre dejando muestras de un buen toreo.

Por un tiempo José Esqueda se tuvo que retirar para dedicarse a sus estudios de ingeniero geólogo, estudios que concluyó y ejerció su carrera, sin embargo, “el gusanito” de la fiesta brava seguía vivo y a los 36 años se sintió con facultades como para tomar la alternativa y lo hizo. Fue el 28 de agosto de 1986, de manos de Rafael Gil Rafaelillo y como testigos César Pastor y Ernesto Belmont, con 8 toros de Castorena.

Como matador de toros “Tuco” no toreó tanto, pero a cambio se dedicó mucho a la formación de toreros, tanto que participó en la formación de Mario Zulaica y José Briones, además del novillero Ricardo de Santiago, a quien mandaron a España y a su regreso triunfó en La México, en Guadalajara, en Monterrey y en infinidad de plazas.

Lo extraordinario del “Tuco” fue también que ha dado festejos taurinos en infinidad de plaza, principalmente en donde hay ferias.

Hay quienes critican al Tuco por sus festejos a los que despectivamente les llaman “tucadas”, pero la verdad es que la fiesta brava está en deuda con este hombre por que gracias a él, muchos han visto toros y muchos han recibido una oportunidad. A sus 70 años José Esqueda el “Tuco” planea un último festejo como despedida y muchos ganaderos le han ofrecido su apoyo.

