Juan Monsivais va con su equipo a Guatemala

La espera de siete meses sin eventos UCI para el equipo continental Canel’s-ZeroUno-Mavic ha concluido y continuando con los festejos del 95 aniversario de Canel´s se ha confirmado su participación dentro de la edición número 60 de la vuelta a Guatemala arrancando el próximo 23 de Octubre y llegando a su fin el 1 de noviembre con un total de 10 etapas que recorrerán mil 205 kilómetros a lo largo del país, atravesando las localidades de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez.

La actividad de la UCI (Union Ciclista Internacional) en el mundo ha comenzado su activación con las competencias más importantes, Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España así como los mundiales en diversas modalidades demostrando que bajo un protocolo impecable de seguridad sanitaria es posible tener nuevamente las emociones del ciclismo. La tradicional vuelta a Guatemala no ha quedado fuera de este nuevo calendario de competencias, evento en el que la sexteto continental Canel’s-ZeroUno-Mavic dirigida por el internacional técnico Juan José Monsiváis García regresa en busca de un nuevo título en su palmarés después de conseguirlo en el 2001,2007 y 2016.

Juan José Monsivais DT Canel’s-ZeroUno-Mavic

“En el mes de marzo se suspendieron las competencias del calendario UCI América por lo que es muy importante regresar a las competencias internacionales, estos meses entrenamos en rodillos en casa y un poco de carretera, pero siempre cuidando el peso y de no perder la condición para las competencias puesto que mi equipo Canel’s-ZeroUno-Mavic siempre es uno de los favoritos de las carreras internacionales siempre vamos con la mentalidad de ganar, agradecido con Canel’s quien nos cuidó mucho en esta pandemia, siempre es muy importante estar respaldado por esta gran empresa para que no nos falte nada. Trataremos de ganar la vuelta 60 a Guatemala vamos bien preparados y con la mentalidad de ganar etapas, premios de Montaña, pero nuestra prioridad es ganar para México La vuelta a Guatemala festejando los 95 años de Canel´s. En Guatemala hay mucha afición, y lo más seguro que las llegadas estén llenas pero nos tenemos que cuidar mucho como lo regula el nuevo reglamento de UCI por lo que debemos estar en carpas especiales. No me queda más que agradecer, a Canel’s esta oportunidad que me está dando de regresar de nuevo a las competencias Internacionales y por todo el apoyo en casi 40 años para mi equipo, no hay con que agradecerles”.

La edición 2020 que tendrá la participación de un total de 78 corredores será dedicada a los médicos, enfermeras y personal administrativo de hospitales, reconociendo la lucha que han realizado en primera línea contra la pandemia por covid-19.

Siguiendo las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Guatemala el inicio y fin de las 10 etapas se realizará bajo una “burbuja” de seguridad para evitar la aglomeración de espectadores. También está contemplada la desinfección diaria de bicicletas y vehículos, y si un equipo presenta dos o más casos positivos será retirado de la competencia. La principal preocupación del comité organizador es saber que se va a controlar y prevenir el virus, y que adonde llegue la Vuelta y la caravana se va a estar libres del virus.

Este primer evento posterior a la emergencia sanitaria mundial la escuadra Canel’s-ZeroUno-Mavic está conformada por Efrén Santos con el dorsal 21, Ignacio Prado 22, Santiago Ordoñez 23 (Colombia), Pablo Alarcón 24 (Chile), Juan Rosales 25 y Eduardo Corte 26, los seis corredores se han preparado fuertemente desde su última participación juntos en Chile a principios de año.

Para una mayor seguridad y que los participantes puedan tener tranquilidad durante el evento, antes de iniciar la Vuelta, todos los deportistas y el resto de la caravana, serán sometidos a pruebas PCR de covid-19, y durante la competencia se realizarán muestras “al azar” para detectar posibles contagios.

