Joselito Adame quiere triunfar en la corrida del 10 de septiembre

Después de una larga ausencia de casi dos años de no presentarse en la Plaza Monumental El Paseo de la capital potosina, el Matador de Toros Joselito Adame se muestra optimista de que saldrá con el triunfo en la corrida del 10 de septiembre, además de que buscará agradar a los aficionados potosinos.

"Estoy feliz de volver a esta plaza donde he tenido triunfos importantes en San Luis Potosí, pero eso es historia porque para este nuevo compromiso quiero superarme y tener una tarde mágica, bonita, llena de emociones y ojalá que todo aquello que he podido estos últimos años trabajar y pulir, se vean reflejados en esa tarde taurina, para que la gente quede satisfecha con mi presentación", comenta en entrevista.

Del cartel en donde partirá plaza al lado de los toreros Diego Silveti y el potosino Fermín Rivera, el diestro hidrocálido comentó: "Es muy atractivo con toreros de una misma generación, andaremos rondando los diez o doce años de alternativa, quizás Fermín ya tenga quince, por lo que si todo sale bien, será una maravillosa noche la del próximo 10 de septiembre".

En cuanto a sus más recientes presentaciones, "en ese sentido he podido torear de cuando se reanudó esto por la pandemia a la fecha cinco corridas de toros: Tezuitlán, Huamantla, Texcoco, Tijuana y Aguascalientes. Afortunadamente me han tocado buenas tardes de toros, con resultados positivos como en Texcoco y Tijuana donde logré triunfos importantes, así como Tezuitlán, salvo Huamantla donde corté solo una oreja y Aguascalientes no tuve un gran día con la espada y me fui con las manos vacías. Pero en general ha sido muy torero este reinicio".

Por último con relación al momento en que se encuentra su carrera, comentó: "Si nos ponemos a hacer estadísticas, revisar números y enfocar todo lo que ha sido mi vida como torero, creo que estoy a la mitad de mi carrera, te puedo decir que tengo 505 corridas de toros, y me encantaría alcanzar el doble, si Dios me da licencia y si me sigo cuidando y esa voluntad para poder afrontar lo que viene, considero que puedo alcanzar esa cifra, no solo sumando eventos sino dejando lo mejor de mi en cada uno en los que participe".