José Sainz vuelve a los ruedos a un año de su alternativa

El viernes 12 de agosto del 2022 el potosino José Sainz "Joselito" tomó la alternativa como matador de toros en la Monumental El Paseo, en la corrida de feria del año pasado. Y en su primer aniversario, se presenta en la misma fecha 365 días después, pero en sábado, en la Corrida de Santa María del Río donde espera salir triunfador en un día tan especial para él.

"Primero que nada, feliz porque es una ilusión vestirse de luces. Es lo que más amo en la vida, y bueno, este compromiso la verdad que es especial a todos los demás. Primero que nada por torear un mano a mano con el matador Fermín Rivera, que es un torero que he admirado toda mi carrera, un referente, un espejo, que fue el primero que creyó en mí en llevarme a tentar. Por él yo creo que estoy aquí. Y ahora estaré a su lado en una corrida, es bonito que tus sueños se cumplan a base de esfuerzo.

Está convencido "Joselito" de que será una tarde inolvidable la corrida en Santa María del Río. / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La verdad que nadie me lo ha regalado. Han sido muchos años de sacrificios, de sinsabores, pero muchos triunfos también. Entonces, muy ilusionado de presentarme el sábado. Además que ese día cumplió mi primer aniversario como matador de toros. Entonces, qué mejor que festejarlo en Santa María del Río, con mi gente de San Luis Potosí, y torear este mano a mano tan importante", agregó en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis.

De cómo lo ha tratado la tauromaquia este 2023, el diestro potosino comentó que no ha sido fácil, "la verdad que difícil cuando empiezas en esto, no solo ahora que soy matador de toros, de novillero al principio también me costó mucho, pero base de lo que siempre he hecho estos años, todos los días entrenar, nunca he perdido la ilusión, y cuando se ve reflejado que te anuncian en este tipo de corridas, te pones a pensar y ves que vale la pena cada mañana, cada esfuerzo que haces, levantarte a entrenar con frío, llueva, como sea, pero vale la pena todo esfuerzo, y no queda más que salir a triunfar, a demostrar que puedo estar en cualquier plaza del país, y sobre todo que la afición disfrute del arte que pretendo mostrar".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Le cuestionamos el por qué no fue incluido en el serial taurino de la Fenapo 2023, siendo un torero potosino y que hace un año había cortado una oreja con una gran faena, al lado de José Mauricio que le tomó la alternativa y Jerónimo.

"Bueno, son cosas que nos pasan a todos los toreros ¿no?, claro que me hacía mucha ilusión volver a la Feria de mi San Luis Potosí, pero no se dieron las cosas. Parece ser que más adelante vamos a estar toreando en El Paseo, este mismo año, por lo que hay que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad, estar al mil por ciento para pegar un triunfo importante y que mejor que iniciar ese camino desde este sábado junto a Fermín Rivera, Eduardo Zendejas y los Forcados Potosinos, allá en Santa María del Río", apuntó.

EL DATO

"Joselito" cortó una oreja y tuvo salida al tercio en la corrida de su alternativa el viernes 12 de agosto de 2022 en "El Paseo".

PIES

JOSELITO 1

"Joselito" ya cumple un año de su alternativa. Aquella ocasión tocó pelo en El Paseo. / Cristian Robledo.

JOSELITO 2

Está convencido "Joselito" de que será una tarde inolvidable la corrida en Santa María del Río. / Cristian Robledo.