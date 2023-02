José Mauricio sufrió múltiples fracturas en las costillas

La aparatosa voltereta que le propinó el astado de Villa Carmela al matador de toros José Mauricio en corrida realizada en Apizaco, Tlaxcala, terminó en fracturas múltiples en las costillas.

El parte médico oficial indicó trauma contuso del hemitórax izquierdo, encontrando fractura de los arcos costales de la 7 a la 11 alineadas y sin desplazamiento, en dos segmentos, por lo que de acuerdo a José Antonio Zamora Lomelí, especialista traumatólogo, que atendió al diestro, el percance no pone en peligro su vida pero si tendrá incapacidad laboral por espacio de cuatro semanas.

"Entré a matar y me fui derecho, y el toro, al sentir la espada, tiró un derrote y me pegó; caí y me sofoqué; me pasó por encima y con una pata me pisó y sentí como se me fueron rompiendo las costillas. Sentí mucho dolor, me cargaron y sentía como se iban moviendo las costillas. Fue una sensación muy extraña, la verdad.

Me siento con las molestias normales de las fracturas, me siento un poco triste por el tiempo que me va a llevar volver a los ruedos pues debo tener reposo cuatro semanas, pero en total ocho para poder torear. Y es que tengo por el momento siete costillas fracturadas,

porque en tres costillas existe doble fractura por delante", explicó José Mauricio en entrevista con el portal Al Toro México.

Cabe mencionar que debido a este percance, ya no pudo torear el domingo 5 de febrero en San Juan Del Río, Querétaro, donde estaba anunciado con el rejoneador español Andy Cartagena y el torero potosino José Sainz, quien fue el triunfador. Su lugar fue tomado por Mario Aguilar.

Además de esa fecha, el matador de toros nacido en la CDMX pero radicado en San Luis Potosí se perderá otras en Villa de Álvarez, Morelia, Guadalajara y algunas más.

EL DATO

José Mauricio Morett tuvo siete fracturas en las costillas. Estará ocho semanas fuera de los ruedos.