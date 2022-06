José Guillermo Hernández completó su maratón número 307

Le apodan "El Francés" según él por su galanura, pero nos explica que es más mexicano que el guacamole y que nació hace 61 años en Tlaxcala, Tlaxcala. Visitó la capital potosina porque el BMW Maratón Internacional Tangamanga representó el número 307 que corre y termina.

Se trata del atleta master José Guillermo Rodrigo Hernández Domínguez, sí aunque usted no lo crea es su nombre completo, y que en entrevista con El Sol de San Luis comenta que tiene 11 años 9 meses dedicándose a correr los 42 kilómetros 195 metros por todo el país.

Afirma que ha corrido en casi doce años un total de 307 maratones por todo el país. / Daniel Esquivel.

"He corrido más o menos 10 ediciones del Maratón Tangamanga y regresé porque me encanta correr acá, la gente te apoya y aunque ni me conocen, me hacen sentir bien, la altura y el clima son perfectos. Vengo con otros amigos que hacen como 4 horas y aún no llegan, yo cruce la meta en tres horas veintitantos minutos y acabé entero".

Nos explica que su mejor tiempo en la prueba es de 3 horas 00 minutos 47 segundos, realizado hace 7 años. "La verdad yo me inicié en esta distancia ya mayor, corrí mi primer maratón el 12 de septiembre de 2010 el de la Ciudad de México, cuando cumplí los 50 años. Fue un regalo que me di".

Entre broma o en serio, dice que en un año corrió 52 maratones y lo hizo para recaudar fondos para un amigo que padecía osteoartritis o artrosis degenerativa, caracterizada por la destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies óseas. "Si me corría un maratón cada fin de semana, te preguntarás como aguantaba, pues no se, quizás mi organismo sea así, me dotaron de mucha supervivencia, aguante, de mentalidad fuerte ante la adversidad, de ser terco con lo que quiero, porque cuando me propongo algo, lo cumplo, nunca lo dejo a medias. Por eso digo que este Maratón Tangamanga fue el 307 que corro ahora ya a mis 61 años".

Y antes de despedirse comenta que su nueva meta es completar todos los maratones que se corren en México, y que solo le faltan tres: Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali.

NUMERALIA 10 ediciones del Maratón Tangamanga ha completado el atleta master José Guillermo Hernández

