Jornada sabatina de finales en el Intercolonias San Luis Rey 2024

El sábado 7 del presente llega a su fin el torneo de futbol Intercolonias Copa San Luis Rey 2024, certamen que impulsa el Gobierno de la Capital a través de la Dirección de Deporte Municipal.

Este años reunió a miles de niños y jóvenes de toda la ciudad, quienes de manera gratuita participan en cada fase, hasta llegar a la etapa final en donde contienden por trofeos e incentivos económicos, además de que reciben uniformes.

Después de varias semanas de intensa actividad, con una maratónica jornada sabatina caerá el telón para conocer a los monarcas, con encuentros que se disputan desde las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Centro Deportivo Integral Garita de Jalisco, sede del torneo y de las finales.

El rol de juegos oficial queda de la siguiente manera: Categoría (16-17) Abogados IHI vs Felinos, campo 1 Garita 9:00 horas. Categoría (12-13) Lobos 13 vs Felinos, campo 1 Garita 10:00 horas. Categoría (08-09) Cobras vs Acatop campo 1 Garita 11:00 horas. Femenil (libre) Independiente vs Pokys, campo 1 Garita 12:00 horas.

Categoría (14-15) Lobos 14 vs Argentina Kid´s, campo 2 Garita 9:00 horas. Categoría (10-11) Francia 10 vs Acatop campo 2 Garita 10:00 horas. Categoría (06-07) Francia Fc vs. Fuerza Fénix, campo Garita 2 11:00 horas.

Al culminar todos los partidos se tendrá la ceremonia de premiación, así como entrega de uniformes a los equipos finalistas, quienes sin duda vuelven a disfrutar de la experiencia de participar en un certamen como el Intercolonias, en donde se da la oportunidad y es un gran escaparate para que todos los niños y jóvenes de San Luis disfruten de su deporte favorito, lo practiquen en las mejores condiciones y así tener un desarrollo integral.

EL DATO

Ocho finales se programaron para la jornada sabatina, con entrada gratuita a los partidos.