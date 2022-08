Jorge Valles campeón del Circuito Ciclista "San Luis Rey"

La edición 74 del tradicional Circuito Ciclista "San Luis Rey" regresó con renovados bríos y registró como campeón a Jorge Valles Villalpando del equipo Transportes Lain, quien a escasos metros de la meta se quedó con la victoria en la categoría Elite. En la rama femenil que por vez primera se corrió tuvo como monarca a la potosina Mayra Rocha.

La Avenida Venustiano Carranza fue sede de las competencias en un circuito de 3 kilómetros, entre las calles de Tomás Esteves y Muñoz, con salida y meta frente al jardín de Tequis, donde se dieron cita buen número de personas para disfrutar del ciclismo de ruta.

Un centenar de ciclistas tomaron parte en el circuito ciclista "San Luis Rey". / Cortesía: Deporte Municipal.

En este año la novedad fue que no solo se tuvieron las tres categorías acostumbradas, Elite, Sub 23 y Juvenil "C", sino se incluyeron la novatos, master y femenil, que vinieron a redondear un gran evento que repartió una bolsa económica de 85 mil pesos, con algunos premios especiales en embalaje y más de 100 competidores.

De las distancia que cubrieron, la Elite, Sub 23 y Juvenil C dieron 33 vueltas (100 kilómetros); Femenil Elite 15 vueltas (45 kms); Novatos 10 vuelta (30 kms), Master 35 a 45 años y 46 a 55 años con 10 vueltas (30 kms) cada una. Al final los resultados oficiales fueron:

La Avenida Venustiano Carranza fue la sede de las competencias. / Cortesía: Deporte Municipal.

ELITE, SUB 23 Y JUVENIL C: Campeón Jorge Valles Villalpando, Transportes Lain, 2h02:07; 2do lugar Fernando Gabriel Nava, Transportes Lain, M.T.; 3ero. Ricardo Peña Salas, Crisa Seel, M.T. Participaron 34 ciclistas.

FEMENIL: Campeona Mayra del Rocío Rocha, MR Cycling Team, 1h14:58; 2da. Valeria Cruz, Pato Bike, M.T.; 3era. Leslie Rodríguez, Juriquilla, M.T. Participaron 15 damas.

Se dieron cita buen número de personas para disfrutar del ciclismo de ruta. / Cortesía: Deporte Municipal

NOVATOS: Campeón Alejandro Pérez Tobías, Tribikers, 46:38; 2do. Vicente González, Crisa Seel, M.T.; 3ero. Carlos A. Juárez F., Impresiones Posadas, M.T. Participaron 18 ciclistas.

MASTER 35 A 45 AÑOS: Campeón Abundio Guerrero, Crisa Seel, 43:96; 2do. Francisco Matamoros, Matamoros Team, 44:19; 3ero. Juan Antonio Aguirre, Crisa Seel, M.T. Participaron 13 ciclistas.

MASTER 46 A 55 AÑOS: Campeón Víctor Manuel Cruz, Crisa Seel, 44:48; 2do. Miguel Ángel Mendoza, San Rafael, 45:02; 3ero. Adrián Vázquez, SLP, 45:06. Participaron 5 pedalistas.

EL DATO

Cruzaron la meta 85 ciclistas de las siete categorías convocadas. De esos 15 fueron damas.