Jorge Iga, el potosino que hizo realidad el sueño de ser deportista olímpico

Ser uno de los pocos deportistas en el mundo que pueden competir en unos Juegos Olímpicos, es algo que solo algunos pueden presumir. Y este año ese sueño se le hizo realidad a Jorge Andrés Iga César, quien estuvo en las instalaciones de El Sol de San Luis para platicarnos cómo fue ese logro que lo hace pasar a la historia del deporte de San Luis Potosí.

Jorge, ¿cómo han sido estos días después de haber competido en los Juegos Olímpicos París 2024? “Pues bien, fíjate que deja uno de hacer muchas cosas cuando te enfocas tanto en el objetivo que buscas, por lo que estos días los estoy aprovechando al máximo para resolver asuntos personales, estar con los seres queridos y sobre todo descansar, pero también la replaneación y reorganización de lo que será mi próximo ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

Platícales a nuestros lectores, ¿qué es estar en unos Juegos Olímpicos? ”Es un sueño hecho realidad, por algo que trabajas y luchas todos los días. Un nadador olímpico, ahora si puedo decirme así (risas), es alguien que se levanta muy temprano, entrena, sueña y cumple esa meta para lo que te preparaste, se dice que durante 3 o 4 años pero a veces son muchos más para llegar a competir contra los mejores en una olimpiada.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Somos pocos los que pueden decirse que son deportistas olímpicos, porque es una mínima parte de los miles o millones que practican la natación, que es mi deporte, que llegan a unos Juegos. Fui uno de los cuatro representantes de natación por México, que es un orgullo siempre, me tocó en la más alta justa deportiva como fue París 2024, como también lo he logrado en Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales, etc.

Pero el estar en una olimpiada no tiene comparación con esos otros eventos, porque formas parte de una familia muy selecta, como te decía, y ganes o pierdas, acudes a competir, das tu máximo ante los mejores del mundo, aquellos que dieron las marcas requeridas y que por méritos propios se ganan un lugar. Estar en una Villa Olímpica con los 10 mil deportistas mejores de todo el orbe es algo que se vive con emoción en esos días de los Juegos.

Y ¿cómo tomas las críticas de esas personas que en redes dicen que para que van a una olimpiada si no ganan? “Mira el deporte es un derecho que tenemos todos, el practicarlo. Y entiendo las frustraciones que algunos mexicanos pueden tener, todos quieren que se vea reflejada nuestra participación en un medallero, pero no se ponen a pensar en todos los sacrificios que el deportista hace para poder estar allí, porque no es solo competir en un evento y dar la marca y ya, no, algunas veces tienes que sumar puntos o tiempos para poder participar en los mejores eventos, y si no lo logras, más difícil se pone para poder llegar a una olimpiada. Se invierten recursos propios, además de tiempo, sacrificios personales, muchas veces entrenas lesionado, con dolor. Las personas solo miran en su televisión la prueba que dura unos minutos o segundos en la natación, pero no han puesto sus ojos en el proceso que hicimos que como decía a veces no es de 3 o 4 años, sino viene desde muchos más.

En mi caso, estoy en el top 20 mundial y para llegar allí me llevó más de 8 años, y en un deporte que en México no es el más popular o el más practicado, entonces para nosotros como deportistas olímpicos les decimos a esos críticos, conozcan a fondo el proceso como fue y no solo vean el resultado final. Y si vamos más allá, esas personas no conocen todo lo que sufrimos sin apoyos económicos para poder competir, yo pude encontrar respaldo en unas empresas de iniciativa privada, de lo contrario, no me hubiera alcanzado para ese objetivo que era París 2024”.

¿Sientes qué te llegó en el momento preciso estos Juegos Olímpicos? ”Creo que en un momento de más madurez, porque para calificar a París 2024 fue un proceso de 8 años, es decir, dos ciclos olímpicos, en el anterior me quedé cerca y volví a luchar por lograrlo y se me dio, y de la manera más dramática, en el último día que tenía para calificar, en la última prueba, en una competencia en México, así califiqué y lo disfruté más”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Jorge, ¿buscarás estar en Los Ángeles 2028 o qué pasará contigo en el futuro? “Voy a seguir compitiendo, a seguir soñando, sí quiero continuar en esto, Voy por un nuevo ciclo olímpico ahora con esta experiencia que tuve este año. Quiero que vean esas nuevas generaciones de que con disciplina, constancia y entrega se logran los objetivos. Buscaré estar en Los Ángeles 2028, no sé si lograré la calificación, pero de que lo intentaré y buscaré cada momento, no lo duden”, sentenció el nadador potosino de 29 años.

LA FRASE

“Emigré de SLP para continuar con mi formación académica y deportiva, pero yo me formé con el profesor Armando Fernández, es mi mentor, y entrené en todas las albercas de los clubes de la ciudad".

PIES

JORGE 1

Nacido hace 29 años. Jorge Andrés Iga César, nadador olímpico orgullosamente potosino. / Cristian Robledo.