Javier Güémez, convencido de que ganarán a Chivas el domingo

El capitán del Atlético de San Luis, Javier Güemez, declaró que el equipo está mentalizado en volver a la senda del triunfo el próximo domingo ante Guadalajara, ya que en casa no deben dejar escapar más puntos en el torneo.

"El domingo debemos enfocarnos en lo que venimos haciendo no en este torneo, sino desde el pasado, aprovechar nuestra fortaleza que es la localia, nuestro juego de conjunto que ya traemos. Debemos seguir siendo fuertes en el orden, proponer, ser intensos y con transiciones rápidas, porque ellos también son muy verticales, pero si nosotros les quitamos el balón, podremos frenarlos".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Agregó que esta semana larga que tuvieron de entrenamientos, la aprovecharon bien en corregir esas fallas que les costaron el par de derrotas consecutivas. "Nos ha faltado constancia en los partidos, no podemos jugar bien un tiempo y caernos en el otro, eso nos está costando puntos y creo que debemos evitarlo. Nos tocaron dos rivales fuertes en las derrotas que tuvimos (Tigres y Monterrey) y nos quedamos con esa sensación de que pudimos hacer más, por ello debemos ya no dejar ir puntos si queremos trascender, y eso te lo dar jugar parejo, con equilibrio los 90 minutos o más".

Al cuestionarlo de cómo motivar a sus compañeros de cara al partido ante Guadalajara al ser el capitán del equipo. "Tener siempre presente lo bueno que has venido haciendo, mentalizarte en eso y dejar aún lado en lo que has fallado. Recordar siempre que en casa debemos ganar y no dejar ir más puntos. Si queremos ser un equipo protagonista y calificar director a liguilla, debemos aferrarnos a las cosas buenas".

Y mandó un mensaje a la afición. "Que vengan apoyar, alentar los 90 minutos, importante que se hagan sentir, que pesen, que aprieten todos los lapsos del partido, ellos son el jugador número 12 y los necesitamos, nosotros jugaremos al mil por hora, parece trillado pero vamos a salir a ganar, que se sientan confiados que serán bien representados en el campo, y que ahora ellos también hagan el domingo su parte que es empujarnos con sus gritos, porras, aplausos, desde las gradas".