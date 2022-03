Invitan a participar en la carrera atlética Todos Somos Diferentes

La Asociación Intégrame Down A. C. invitó a participar en la sexta carrera atlética Todos Somos Diferentes con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de marzo a las 08:00 horas en la capital potosina.

La competencia atlética tiene como fin que todo lo recaudado sea para seguir apoyando las actividades y programas que llevan a cabo en Intégrame Down A. C., además de dar un mensaje de inclusión y oportunidades para las personas que tienen esta condición genética.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Los interesados podrán competir en las distancias 7 y 2 kilómetros, con salida y meta en el Jardín de Tequis, además habrá playeras para los primeros mil 500 en inscribirse y medalla a los primeros mil en cruzar la meta.

Los costos para inscribirse en 2K son de 200 pesos y para la de 7K de 250 pesos y se pueden hacer en las oficinas de Intégrame Down ubicadas en Himalaya 134, de 10:00 a 19:30 horas, de lunes a sábado o a través de sus redes sociales y además en Tú Tiempo a Tiempo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Solo en 7K las serán libre varonil y femenil hasta 39 años, master varonil 40-49 años, master varonil 50 y más, con premiación en libre varonil y femenil hasta 39 años: al primer lugar mil 200 pesos, al segundo mil pesos y el tercero 900 pesos; en master 40-49, 50 y más, en ambas ramas, es al primer lugar mil pesos, segundo lugar 800 y tercer lugar 600 pesos.

Además habrá una convivencia infantil en la que podrán participar menores de dos a cuatro años en 25 metros, 58 años en 50 metros y 9 a 11 años en 100 metros.