Invitan a la Carrera Atlética “Ejido Escalerillas 2024”; ¿cuándo será?

El Ejido Escalerillas está de fiesta con motivo del aniversario 100 de fundación, por lo que organiza la carrera atlética de 3, 5 y 10 kilómetros el domingo 14 de julio, a partir de las 8:00 horas.

La organización corre a cargo del Comisariado Ejidal en coordinación con la Dirección de Deporte Municipal, por lo que han preparado todo para que sea una gran fiesta atlética.

Desde hace un par de semanas se abrieron las inscripciones, solo para 200 participantes, sin costo alguno, mismas que se agotaron en cuestión de días, de ahí que ya no habrá registros en estos días ni el día de la carrera, para que no se presenten quienes no tengan su número.

En cuanto a la entrega de paquetes a los corredores inscritos, pueden acudir a recoger sus kits en las oficinas del Ejido este 12 de julio de 10:00 a 13:00 horas y el sábado 13 de 9:00 a 15:00 horas. Únicamente esos días, porque el día del evento no habrá entregas.

De los recorridos, se informó que la salida y meta se ubicará en la plaza principal de Escalerillas, para de ahí seguir todos los corredores por la calle Simón de la Cruz y Leyva, y habrá un retorno (1.5K) marcado para que regresen quienes completen solo los 3 kilómetros.

Un kilómetro después habrá otro retorno (2.5K) con señalética visible para los de 5 kilómetros, en tanto que los que completarán los 10 kilómetros, seguirán la ruta pasando por la presa El Potosino y más adelante habrá un retorno (5K) para que regresen al punto de partida.

La premiación consistirá en medallas para todos los que crucen la meta, y habrá trofeo para el primero, segundo y tercer lugar, en categoría general varonil y femenil única, no hay por edades.

Cabe mencionar que este evento organizado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Dirección de Deporte Municipal es el número 700 que apoya o realiza en la presente administración de 3 años y meses que lleva al frente de la capital potosina, en la cual no solo han apoyado el atletismo, sino diferentes disciplinas tanto para los niños, jóvenes y adultos, así como personas con discapacidad.