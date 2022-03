Intégrame Down A.C. recibe el apoyo de la comunidad atlética

Un total de mil 800 corredores tomaron parte en la exitosa sexta carrera atlética Todos Somos Diferentes que resultó un éxito y que tuvo como causa el apoyo para Intégrame Down A.C., que atiende a niños y jovencitos con síndrome de down.

La lid se realiza año con año, organizada por dicha asociación que preside Marisa González, la cual les permite obtener recursos mediante las inscripciones y donativos para seguir apoyando las actividades y programas de inclusión y oportunidades para las personas que tienen esa condición genética.

Tristemente durante los dos años de pandemia el evento atlético no se realizó, por lo que no pudieron hacerse de recursos económicos y en especie, y subsistieron a base de apoyos de algunas personas y empresas nada más, ya que ellos no reciben ningún recursos de alguna autoridad estatal o municipal.

Con lo recaudado Intégrame Down A.C. podrá seguir apoyando a niños y jóvenes en la inclusión. / Cortesía Tu tiempo a tiempo.

Y a pesar de que cerraron la Asociación donde atienden a los niños y jóvenes durante esos dos años, han regresado y podrán hacerlo con los recursos obtenidos de la sexta carrera atlética y esos donativos que recibieron.

"Recibimos una gran respuesta de la comunidad del atletismo y de los deportistas en general, que además de ejercitarse y convivir en familia, con su participación se sumaron a la causa principal de nuestra Asociación que es el crear condiciones de inclusión para nuestro hijos y todas las personas que tienen esta condición genética. Estamos muy agradecidos con la apertura y el apoyo prestado con la organización y desarrollo de esta carrera. Agradecemos sinceramente a todos su respaldo y apoyo", comentó la presidenta de Intégrame Down A.C.

Cabe mencionar que la lid se realiza también en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down que es cada 21 de marzo.

Respondieron los corredores y deportistas y en gran número participaron en la lid. / Cortesía Tu tiempo a tiempo.

En cuanto a los resultados oficiales, los triunfadores absolutos fueron Alejandro Emmanuel Hernández Zapata, corredor libre, con tiempo de 21'36'' y Erika Jaqueline Segura Álvarez, del Club Halcones, con 25'15'', ambos en la distancia de 6.3 kilómetros.

Y en la distancia de 3 kilómetros triunfaron Mariana Loera Milán, corredora libre, con tiempo de 20'12'', y Jonathan Eduardo Vinaja Hernández, del equipo Frutería Leo, con 17'15.

EL DATO

En total participaron 1,800 corredores en las distancias de 3 y 6.3 kilómetros, con salida y meta en el jardín de Tequis.