Inició la etapa Municipal de los Juegos Nacionales CONADE

En la Unidad Deportiva Universitaria se llevó a cabo el selectivo municipal de atletismo de pista para conforme el representativo de la capital que participará en la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

La Dirección de Deporte Municipal en coordinación con la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí coordinaron las competencias de los 100, 200, 400 y 5000 metros planos que se realizaron en un solo día este viernes en horario matutino.

Cabe señalar que el selectivo solo se realizó en pruebas de pista donde se contó con una participación de 3 o más competidores. Las pruebas en donde no alcanzó tal cantidad, permiten la clasificación de acuerdo al ranqueo y los tiempos registrados. De la misma manera se considera en las pruebas de campo.

Las categoría Sub18, Sub 20 y Sub 23 ambas ramas tuvieron actividad en pista. / Cortesía Deporte Municipal

En cuanto a los resultados oficiales que arrojaron las pruebas, tenemos que: 100 METROS PLANOS: SUB 18 VARONIL.- 1er lugar Carlos Patricio Velásquez con 11:96. 2.- Uriel Alejandro Martínez con 12:06. 3.- Giovanni Cancino 12:28. SUB 18 FEMENIL.- 1er lugar Ruth Rangel Zermeño con 13:25. 2.- Arantza Palacios Aranda con 14:28 y 3.- Aimee Robledo Macías con 14:29. SUB 20 FEMENIL.- 1er lugar Daniela Acosta Martínez con 13:32. 2.- Ximena García Velásquez con 13:50 y 3.- Andrea Elizabeth Panola con 16:00.

200 METROS PLANOS: SUB 18 VARONIL.- 1er lugar Ezequiel Moreno con 24:59. 2.- Carlos Patricio Velásquez con 25:00. 3.- Uriel Alejandro Martínez con 25:23. SUB 18 FEMENIL: 1er. lugar Ruth Rangel Zermeño con 28:03. 2.- Arantza Palacios Aranda con 30:28.3.- Aimee Robledo Macías con 31:03. SUB 20 FEMENIL.- 1er lugar 1.- Hannia Rivera Gallardo con 27:25. 2.- Daniela Acosta Martínez con 27:52. 3.- Ximena García Velásquez con 29:28. SUB 23 VARONIL.- 1er lugar Edson de Jesús Rodríguez con 23:50. 2.- Jorge Tovar Compeán con23:70. 3.- Juan Diego Correa con 24:69. SUB 23 FEMENIL.- 1er lugar Alma Lidia Flores Ramos con 26:28. 2.- Dayana Álvarez Loredo con 28:10. 3.- Karen Padrón Nochebuena con 32:28.

400 METROS PLANOS: SUB 20 FEMENIL.- 1er lugar Frida Estefanía Espiricueta con 1;00;62. 2.- Hannia Rivera Gallardo con 1:03:21. 3.- Paola Montserrat Salinas con 1:04:41. SUB 18 VARONIL.- 1er lugar Ezequiel Moreno con 54:56. 2.- Asdrubal de Regil 55:54. 3.- Luis Michel Martínez con 58:59.

5000 METROS PLANOS: SUB 23 VARONIL.- 1er lugar José Alfonso Nieto Pineda con 16:21:29. 2.- Aníbal Ulises se Regil con 16:24:39 y 3.- Kalid Galván Amaya con 16:30:54.

800 METROS PLANOS: SUB 18 VARONIL.- 1er lugar Isaac Emmanuel Serrano con 2:09:07. 2.- Asdrubal de Regil con 2:14:84. 3.- Luis Michel Martínez con 2:16:09. SUB 20 VARONIL.- 1er lugar Carlos Salinas Reyes con 2:14:48. 2.- Francisco Javier Rocha con 2:16:02. 3.- Brayan Matus Ramírez con 2:42:48.

EL DATO

De esta selectiva municipal se conformará el representativo de la capital para la etapa Estatal de atletismo

