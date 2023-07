Iniciativa privada debe apoyar el deporte en México: Carlos Bremer

La visita a la capital potosina del empresario regio Carlos Bremer no pasó desapercibida y de inmediato la prensa lo rodeó para conocer sus impresiones de la actualidad del deporte mexicano y principalmente del baloncesto de nuestro país.

Bremer Gutiérrez, de 63 años de edad, presidente y director general de VALUE Grupo Financiero, visitó la entidad potosina para ser el padrino del nuevo proyecto Santos del Potosí, equipo que participará en la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en la cual el empresario es uno de los más activos como patrocinador de la misma.

"Estoy convencido de que el deporte debe ser apoyado por la iniciativa privada, y aunque se nos satanice, en Estados Unidos esto es algo muy normal y ya en México empezamos a tomar ese modelo, y les puedo decir, que las empresas no pierden con dar su respaldo a los deportistas mexicanos, al contrario, es un ganar-ganar, pero muchos no lo ven así. Yo si y siempre que me lo pidan apoyare el deporte en mi país", expresó.

Ahondó que si en México hay pocos apoyos, la iniciativa privada debe respaldar a los atletas, para que la población en general, tenga un referente, "sean nuestros héroes en quien vernos reflejados de que con disciplina, trabajo y mucha entrega se pueden alcanzar las metas".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Opinó que la CONADE y COM deben ya dejar de pelear, dejar atrás sus rencillas, porque aquí el único que pierde con los conflictos de los de pantalón largo son los atletas mexicanos. "Dejen atrás sus conflictos, sean más propositivos con programas, proyectos y recursos que tanta falta hacen en todos los deportes en el país".

En cuanto al proyecto que apadrina, Santos del Potosí, reconoció el esfuerzo de Gobierno del Estado, "mi amigo es Ricardo Gallardo y lo voy a apoyar siempre que me lo pida, está regresando el baloncesto a los potosinos, pues bien, hay que darle el respaldo, no solo los patrocinadores, toda la población asistiendo a los partidos y siendo participes de esta buena noticia del regreso del basquetbol profesional a San Luis Potosí, no solo el varonil, pronto llegará el femenil".

Por otra parte, el empresario, contador y filántropo mexicano se comprometió a promover el baloncesto entre los niños y jóvenes potosinos, por lo que buscará traer a la capital potosina al mexicano Juan Toscano.

"Me voy a apoyar en el programa LNBP Contigo para buscar traer al campeón mexicano de NBA, Juan Toscano, para que venga a dar una clínica a San Luis Potosí; hay que ver que fechas, puede ser a fines de agosto o principios de septiembre cuando los niños ya están de regreso a la escuela. Es importante sembrarles la semilla por hacer deporte a la niñez, no importa si es el baloncesto u otro, pero debemos pensar en ellos siempre", señaló.

EL DATO

Carlos Bremer será uno de los activos patrocinadores de la próxima Arena Potosí.