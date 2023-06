Inicia una nueva etapa en el Atlético de San Luis

En el Atlético de San Luis cerró un ciclo en el que no iniciarán del todo en “cero” pues Gustavo Da Silva Leal, quien fuera auxiliar técnico de André Jardine, tomará las riendas del primer equipo, pero sí será otra idea futbolística la que seguramente implementará.

“Mi decisión desde que yo tuve la oportunidad aquí o irme con América, nunca tuve duda, es un equipo que me encanta estar, es una ciudad que me encanta la gente de aquí, recibieron muy bien a mi familia y yo estamos muy a gusto aquí y nunca tuve esa duda”, señaló el nuevo entrenador del equipo.

Pero la salida del técnico brasileño dejó un vacío en los jugadores del Atlético, quienes aunque les dolió la salida, entienden que son oportunidades las que no se pueden dejar pasar.

“Solo desearle lo mejor, es parte del futbol son procesos, son ciclos y desearle lo mejor a donde vaya”, señaló Javier Güemez.

Por su parte el refuerzo recién llegado de la Máquina, Julio César Domínguez, aceptó que aunque fue poco el tiempo supo la calidad de persona que es Jardine.

“Felicitarlos y que Dios los bendiga al equipo que van que es el América, el poco tiempo que estuve trabajando con ellos sé que van a hacer grandes cosas allá, porque dejan una filosofía muy buena aquí en San Luis”, dijo el “Cata”.

Ricardo Chávez resaltó el trabajo que hacía Jardine con los jugadores para explotar sus capacidades y rendir más en el terreno de juego.

“Nosotros no tenemos otra cosa más que agradecerle a André por el tiempo que estuvo aquí, por la confianza que personalmente me dio, porque pude trascender con el, me desarrolle con como futbolista, creo que potenció muchos buenos jugadores, hizo un gran trabajo él y su cuerpo técnico y no me queda más que palabras de agradecimiento, entendemos su decisión, es una decisión difícil pero todos los que somos de futbol entendemos que hay oportunidades que no se dejan pasar, yo creo que son oportunidades que deben tomarse”, comentó.