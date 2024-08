Inicia la “Copa Coke Mejía” de futbol infantil en el Volcán

Comienza la primera “Copa Coke Mejía” de futbol este jueves con la ceremonia de la inauguración y la primera jornada del torneo en los campos 5 y 6 del Volcán y que cuenta con cuatro categorías infantiles.

El sorteo del torneo ya se había realizado, por lo que los equipos ya conocen cuáles son sus rivales en el torneo que se desarrollará en dos semanas.

Las categorías que se conformaron son las siguientes “Categoría 2012-2013”, “Categoría 2014-2015”, “Categoría 2016-2018” y “Categoría 2028-2019”. Cada una de estas con ocho equipos participantes, y cada categoría se dividirá en dos grupos.

La inauguración será este jueves 8 de agosto a las 8:30 y los partidos se jugarán de la siguiente manera: Categoría 2012-2013: Grupo “A”: Halcones Kids Vs. La Selección FC, 10:10am, cancha 6B; Sayayines Vs. Ducks, 11:20, cancha 6B. Grupo “B”: Coke Mejía Vs. Lioness, 12:20, cancha 6B; Lobos FC Vs. Deportivo Silos, 1:40, cancha 6B.

Categoría 2014-2015: Grupo “A”: Cimarrones Vs. CAUH 2000, 10:10, cancha 6ª; Abarraotes Kapy Vs. Coke Mejia, 12:30, cancha 6ª. Grupo “B”: Atlético Felicidad Vs Lioness, 11:20, cancha 6ª; Thunders Vs. La Selección FC, 1:40, cancha 6ª.

Categoría 2016-2017: Grupo “A”: Ave Feniz Vs. Blaugranas, 10:0, cancha 5B; Elite Soccer Vs. Guerreros M&H, 12:30, cancha 5B; Lioness vS. Academia RC, 1:40, cancha 5B.

Categoría 2018-2019: Grupo “A”: Coke Mejía Vs. ATl. Santiago, 10:10, cancha 5ª; Blaugranas Vs. Atl. Centenario, 11:20, cancha 5A.

Grupo “B”: Guerreros M&H Vs. Raptors, 12:30, cancha 5ª; Guerreros BBC Vs. Tuzos Milo, 1:40, cancha 5ª.