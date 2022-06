Hugo e Ivonne dedicaron sus triunfos a sus familias

En entrevista con El Sol de San Luis minutos después de cruzar la meta, Hugo Romero e Ivonne Domínguez, expresaron su satisfacción por la victoria, la cual dedicaron a sus seres queridos y ciudad natal.

Con 24 años en el atletismo, Hugo Romero Méndez de 43 años de edad y oriundo Tenancingo, Tlaxcala, comentó que tenía esa espinita clavada de aquel 2009 cuando finalizó en segundo lugar en el Maratón Tangamanga, "si aquella vez me ganaron los kenianos en el cierre, pero hoy salí con la victoria y estoy muy contento porque venía a eso, ha ganar, me preparé por tres meses y lo logré con apoyo de la empresa Arena MX. No fue fácil después de dos años sin correr un maratón, fui a Berlín el año pasado pero no me fue bien".

Agregó que los kenianos hicieron equipo, "pero pude pegarme a ellos y mantenerles el paso, me sentí bien y en el kilómetro 40 apreté y los dejé, ya en el cierre casi me alcanza el africano, pero logré mantenerme y ganar porque traía la preparación. Mi triunfo va dedicado a mi familia y a toda la gente de Tenancingo", expresó quien entrena a jovencitos de 13 a 15 años que buscan destacar en el atletism y ya ganó en los años 2006 y 2009 el Maratón de León, fue segundo en el 2009 en Mérida y mejor mexicano en el Maratón de la Ciudad de México 2011.

LE DEDICA EL TRIUNFO A SUS HIJOS

Ivonne Domínguez Acosta, campeona de la rama femenil del Maratón, de 32 años y nacida en la Ciudad de México, estaba feliz y de entrada dijo: "le dedicó la victoria a mis hijos, Abel que es atleta y Gonzalo, quienes son mi motor, sin olvidar a mi entrenador Alberto Vargas del Estado de Toluca".

Explicó que fue la primera vez que corría el Maratón Tangamanga y que le agradó. Con este suma seis eventos de esta distancia, con un tercero en Baja California, un segundo en Tula Hidalgo, noveno en la Ciudad de México y ahora un primer sitio en San Luis Potosí.

EL DATO Tanto Hugo como Ivonne esperan correr el Maratón de la Ciudad de México en septiembre próximo.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí