Hoy estará garantizada la continuidad de Jardine: Iñigo Regueiro

Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, afirmó que por el momento están contentos con el trabajo del DT André Jardine, por lo que está garantizada su continuidad.

"Claro, estamos muy contentos, en quince jornadas jugadas en 12 de ellas, hemos estado calificados a repechaje. Si analizamos partido a partido creo que el equipo se ha visto bien y circunstancias como expulsiones, malas decisiones arbitrajes y hasta fortuna, han traído resultados no esperados.

Sin embargo, nos agrada que en cada partido el equipo salga a buscar un buen resultado, a sumar y encarar de tú a tú a los rivales de local o visita. Por lo que si hacemos una evaluación en general hasta el momento, para mi los resultados avalan al cuerpo técnico y está garantizada su continuidad", agregó el directivo.

Sobre la falta de contundencia del equipo y los refuerzos que pocos goles han aportado para evitar eso, señaló: "Para mi es un tema de percepción, no es solo el jugador que juegue como número 9 el que debe anotar, en este caso Bonatini, Zaldívar o Merino, sino que están más elementos que deben aportar como Murillo, Vitinho, etc. Se dice que hay falta de contundencia, pero estamos en el lugar 10. Sabemos que tenemos que ser más efectivos en ataque, pero no hay nada que nos preocupe, sino que nos ocupa el trabajar más para aprovechar las que tenemos".

De los casos de Aldo Cruz, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Barovero, Regueiro explicó: De Aldo ya dejó atrás esa lesión de ligamento cruzado, ya tuvo minutos con la Sub-20 y pronto lo veremos otra vez en el primer equipo, ya que es un jugador que tiene contrato por buen tiempo. De Sanabria y Barovero, será hasta el final que nos sentemos y platiquemos lo que ellos quieren, la directiva y ver si estamos en la misma frecuencia sobre el futuro".

De los próximos dos partidos que le quedan al San Luis, estando en juego el pase a reclasificación, "nuestro objetivo es pensar en seis puntos de seis posibles, se viene dos finales durísimas, pero dependemos aún de nosotros para avanzar, aunque siempre será bueno sumar.

Y del tema de las nuevas instalaciones que tendrá Atlético de San Luis por el rumbo del Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga", no quiso ahondar mucho, "no me gusta hablar de temas que no están completamente cerrados, al final hay detalles aún y en el momento que podamos ya decir algo en concreto, hablaremos de ello; hoy te puedo decir que el proyecto es bueno, pero aún no está concretado".

LA FRASE

"Ya evitamos pagar alguna multa por no descender y ahora nos enfocamos a estos dos últimos partidos y calificar", declaró el director deportivo.