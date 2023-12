Hospital Central se corona en la Liga Veteranos de Fútbol del Potosí

Con apretado marcador de 2 goles a 1 el equipo Hospital Central - Mariscos Jorge - Rectificaciones Memo se proclamó campeón de la categoría Oro "A" de la Liga Veteranos de Fútbol del Potosí.

Cientos de aficionados se dieron cita en el campo Albino Vitas Soccer para disfrutar de un gran partido, en el que los dos equipos se brindaron, al Terrenito que finalizó como subcampeón, no le alcanzó para igualar el marcador y mandar al alargue las acciones, pero se le reconoce su entrega pues nunca dejó de luchar.

Cortesía Martín Báez

Desde el inicio del cotejo los dos equipos luego de unos minutos de respeto, empezaron a arriesgar y busca ofender el arco rival, siendo los del Hospital quienes anotaron el tanto de la quiniela, obra de Francisco Sánchez al culminar una buena jugada al minuto 23, para poner el 1-0 a su favor en el marcador, el cual ya no se movió en ese lapso a pesar de algunas buenas aproximaciones de ambas oncenas.

En la parte complementaria, Terrenito arriesgó y buscó la igualada pero no fue contundente, a cambio recibió el 2-0 por conducto de José Guadalupe Torres al minuto 59. Eso no bajó los ánimos de los rivales, que no dejaron de luchar y encontraron el 2-1 al minuto 63 con certero remate de Alfonso de la Rosa, que puso las cosas apretadas.

Cortesía Martín Báez

Los últimos minutos fueron de insistencia de Terrenito, pero bien perpetrados atrás se defendieron los de patrocinados por Mariscos Jorge - Rectificaciones Memo, que al final salieron avantes y se quedaron con la ventaja por 2-1 y con esto, el título de campeones que festejaron en grande.

Finalizado el partido se realizó la ceremonia de premiación encabezada por Ildefonso Segovia, presidente de la Liga, acompañado del ex-directivo del San Luis, Ricardo Pérez Amaral, y el ex-campeón del mundo Sub-17 como auxiliar técnico, Víctor "Harlem” Medina.

Cortesía Martín Báez

Los integrantes del equipo campeón fueron: Raymundo Silva, Juan José Ontiveros, Juan Fermín Ponce, Guadalupe Torres, Javier Rabadán, Guadalupe Martínez, Francisco Sandoval, Martín Luna, Eduardo Saldaña, Roberto Estrada y Mario Rodríguez.