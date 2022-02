"Hace falta contundencia": Jesús Padrón, DT del ADSL Femenil

Dolorosa fue la derrota sufrida en la jornada 5 ante Mazatlán FC para la escuadra del Atlético de San Luis Femenil, primera que consiguen las Cañoneras ante las Colchoneras y que le propicia su segundo tropiezo consecutivo en este campeonato a las rojiblancas que, a pesar de dominar la mayor parte del juego, no tuvo la puntería para poder hacer daño al cuadro local.

Esta situación dejó muy molesto al estratega de las colchoneras, Jesús Padrón, que reconoció la falta de contundencia de su plantel “no había tenido esa sensación a lo largo de en la temporada pasada y lo que va de este torneo, porque creo que el marcador no es justo, se los comentaba las jugadoras en el vestidor, en el futbol y en la vida las cosas no son jutas, hay que ser contundente, habrá que trabajar más y mejor.”

Pidió tranquilidad ante estas dos derrotas sufridas de manera consecutiva, pues “se ha tenido un gran inicio de torneo, eso nos da un colchón para trabajar, pero se viene una racha importante en el calendario y esto se va a solucionar en el trabajo” comentó el timonel colchonero femenil.

Descartó que el tema físico haya sido factor para esta consecuencia de descalabros ya que “hoy se es superior, se tiene más la pelota y se maneja más el partido, físicamente las vi muy bien no pasa por un tema físico; es un grupo competitivo, que tiene competencia en cada posición y también en el diseño de la plantilla, ojalá no se nos vaya a presentar un cambio por alguna lesión, pero no me preocupa estoy seguro de quien entra hace las cosas bien.”

Reconoció que en el presupuesto del plantel se esperaba una cosecha más importante en esta jornada doble de la Liga MX Femenil “era un tema que lo teníamos desde que sale el calendario por los viajes que nos toca hacer, lo que es cierto es que pensábamos que íbamos a tener una mejor cosecha de puntos, hay que trabajar en el tema de la contundencia y ser más pulcros en nuestra área, tenemos que potenciar el volumen de juego” concluyo.

El próximo compromiso del Atlético de San Luis Femenil, será en la jornada 6 del Torneo Grita México C22 cuando las Diablas del Toluca se metan a la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez este domingo 6 de febrero a las 17:00 horas.

