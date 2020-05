Hace 39 años, un manager mexicano llegó a Grandes Ligas

El pasado 28 de abril se cumplieron 39 años de que un manager mexicano dirigió por primera vez en Grandes Ligas, se trata de Benjamín “Cananea” Reyes, que por cierto, es un conocido del beisbol en San Luis Potosí.

“Cananea” Reyes, que nació en Cananea, sonora, de ahí su apodo, tuvo sus inicios como manager en San Luis Potosí, cuando dirigió a los “Charritos” de San Luis, en la temporada 1969 de la Liga Central de Beisbol, de donde fueron campeones, al ganar la serie final a los “Mineros” de Zacatecas.

La oportunidad para “Cananea” Reyes de llegar a las Ligas Mayores se dio por la amistad que tenia con el mánager de los Marineros de Seattle, ya que se conocieron en 1970 cuando Maury Wills fue timonel de los Naranjeros de Hermosillo y ahí comenzó la amistad entre los dos estrategas, así lo comentó el mismo Benjamín a la revista Super Hit, “En 1970 cuando Maury Wills dirigió a Naranjeros de Hermosillo, trabajé de coach de tercera base con Wills, yo pienso que le gustó mi trabajo y me dijo, al despedirse de la temporada, que algún día iba a manejar en Grandes Ligas, no sabía cuándo pero ese día me iba a llegar”.

Y 11 años después el mismo Maury recomendó a “Cananea” para que trabajará como coach de tercera base de los Marineros de Seattle y lo hizo también cuando fue suspendido tres días, le recomendó a su organización que Benjamín Reyes dirigiera al equipo durante su suspensión. Así fue como el 28 de abril de 1981, “El Pelón Mágico” estuvo al frente de una novena de Grandes Ligas, en ese primer juego, la victoria fue para los Mellizos cuatro carreras a una sobre los Marineros de Seattle, ese juego se realizó en Minnesota.

El segundo juego que manejó “Cananea” lo iba ganando 7-4 en la octava entrada, pero los Mellizos empataron antes que se suspendiera por lluvia, el encuentro termino empatado a siete anotaciones por novena.

Así fue como el gran Benjamín “Cananea” Reyes hizo historia al ser el primer mánager mexicano en dirigir en la Grandes Ligas, y durante toda la temporada de 1981, fue el coach de tercera base de los Marineros de Seattle. Prensa Diablos Rojos del México