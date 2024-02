Gustavo Da Silva se queda en el Atlético de San Luis hasta el final del torneo

Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, afirmó que Gustavo Da Silva Leal es y seguirá siendo el director técnico del equipo hasta el final del Clausura 2024 de la Liga MX.

"Hay que partir de que cuando a un equipo tiene una mala racha como es la que estamos pasando, no solamente hay un responsable. Ya lo hemos platicado y analizado en estos últimos días, claro que es una situación que nos preocupa y ocupa demasiado, pero aquí los responsables de este mal paso somos la directiva, cuerpo técnico y jugadores, todos.

Hemos platicado esas tres partes y ratificamos que el trabajo al frente del equipo de Gustavo Da Silva Leal continúa, el proyecto de Atlético de San Luis sigue, y ya estamos trabajando en ello para salir de esta mala racha", agregó.

Ahondó que por parte de la directiva no hay un ultimátum para el DT en caso de que las cosas no se den ante Puebla, "él (Gustavo) esta firme hasta que termine el torneo y ya evaluaremos al final todo para entonces decidir que va a pasar, pero mientras tanto de nuestra parte, él es y seguirá siendo el entrenador en este Clausura 2024".

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Con respecto a dónde cree que este la fallada que trajo que el equipo cayera en la racha de siete juegos sin ganar. "Son muchas cosas en lo general, lo platicamos con todas las partes y lo que se haya hablado y acordado queda de manera interna. Creo que señalar tal o cual aspecto no viene al caso, sino que debemos redoblar esfuerzos, todos, para salir lo más pronto posible de este mal momento".

Mencionó que en cuanto al sistema de juego y las variantes que han faltado o no, "es decisión total de Gustavo y no nos metemos en eso. Lo que nos corresponde como directiva es hablar con ellos, cuerpo técnico y plantel, para saber su sentir ante esta mala situación por la que se pasa. Siempre estamos ahí presentes y en estos momentos difíciles no es la excepción".

Aprovechó la charla con la prensa local para dar un mensaje a la afición: "Reiterar nuestras disculpas, ya lo manifestaron jugadores y cuerpo técnico, hoy lo hago a nombre de la directiva y decirles que estamos desde hace varias semanas trabajando para corregir el mal paso y darles las satisfacciones que se merecen. Esperamos su total apoyo para las ocho finales que se nos vienen, porque estoy convencido de que el objetivo de calificar entre los 10 primeros de la tabla, se alcanzará".