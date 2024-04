Gustavo Da Silva admite que la derrota ante Juárez los eliminó del torneo

A pesar de que aún matemáticamente hay opción de calificar a Play In, para Gustavo Da Silva, director técnico del Atlético de San Luis, la derrota sufrida en casa ante Juárez, los dejó fuera del Clausura 2024.

Reconoció que era vital ganar los tres puntos en casa y al no hacerlo, las posibilidades son mínimas para de menos avanzar a la siguiente fase, a falta de nueve puntos, tres partidos por disputar.

“Para nosotros el ganar estos tres puntos en casa eran sí o sí, y no lo logramos. No voy a mentir que ahora veo la situación muy difícil, porque esto ya no depende de nosotros, depende de muchas combinaciones de resultados y el porcentaje de que esto se dé es muy baja. Ahora nos enfocaremos a los tres últimos partidos que nos restan, los que vamos a jugar con seriedad, dignidad y orgullo, no importando si nos alcance o no.

Nuestra afición hoy está molesta y triste, y no nos queda más que entregarles lo que nos queda por los colores de este equipo”, agregó con rostro desencajado y triste el timonel brasileño.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Se le cuestionó de qué se habló en el vestidor tanto el domingo como lunes. “Hablamos que era un partido importante, que deberíamos cerrar bien el torneo, por nuestro equipo, club, afición, familias, por uno mismo. Y no se dio lo que buscábamos y esto nos deja molestos, tristes, por lo que como lo dije ahora a afrontar los tres partidos con seriedad para cerrar con orgullo el torneo. Buscaremos encontrar las fuerzas de todos los lados, para esos partidos que nos faltan. Lamentablemente el torneo pasado la afición se quedó bastante ilusionada con lo que vio, pero ahora fue todo distinto. Nos queda encontrar la mejor versión del equipo para encarar esos últimos tres compromisos”, repitió el estratega.

Finalmente, del partido solo dijo: “fue una situación muy rara, pocas veces pasa que un partido se juegue en dos días. Ayer cuando llegó el apagón estábamos más cerca del gol que ellos, y hoy (lunes) fue, al contrario, a Juárez lo vi intenso, más que nosotros, eso hizo la diferencia para que consiguieran la victoria”, concluyó.

EL DATO

Atlético de San Luis cerrará el Clausura 2024 ante Atlas, Toluca y Santos Laguna.