Gran oportunidad para mostrar nuestro toreo: Miguel Aguilar

Para Miguel Aguilar, matador de toros, la oportunidad de presentarse este viernes 19 en la segunda corrida del serial taurino de la FENAPO 2022, representa una gran oportunidad para dejar constancia de que en los toreros jóvenes mexicanos también hay talento y calidad, ya que alternará con Diego San Román y Héctor Gutiérrez.

“Quizás aún no somos figuras del toreo porque ninguno de los tres cumple aún el año de alternativa, pero la expectativa que hay por vernos es buena para que entonces ese día nos mostremos. La gente querrá divertirse y nos exigirá, por lo que es momento para mostrarles el por qué ya somos matadores de toros, jóvenes si pero con hambre de triunfar y salir a demostrar que hay calidad en el toreo nacional. Que se empiecen a identificar con cada uno de nosotros. Dejarle huella para que en un futuro nos recuerden y vuelvan a pedirnos en un cartel, ya sea en San Luis Potosí o en alguna plaza del país, y porque no en La México”, expresó en entrevista.

Cortesía | Miguel Aguilar

Ahondó el torero nacido hace 22 años en Aguascalientes, “estoy muy contento de poder compartir cartel con Diego y Héctor porque esta bien rematado y la verdad ya estoy con ganas de que llegue el día para estar en San Luis Potosí, una plaza preciosa con afición de primera y además con un cartel de jóvenes matadores, ingrediente especial para que asistan y vean lo nuevo que trae la tauromaquia mexicana”.

Se le mencionó que su hermano Mario, fallecido en el 2018, tuvo triunfos en la capital potosina, “sin duda alguna, mi hermano sigue siendo alguien importantísimo porque sigue estando aquí conmigo y más con todas las enseñanzas que me dio en vida, siendo un niño y que a lo mejor en esos momentos no entendía mucho, pero que ahora lo valoro por todo lo que aprendí de él. Recuerdo que mi hermano tuvo dos corridas en San Luis, la primera estuve ahí con él y la segunda fue televisada y me tocó verla desde casa, no pude viajar con él, y en ambas dejó constancia de su calidad. Sin duda alguna me quedé con eso de la plaza El Paseo, con su afición que le aplaudió y reconoció su entrega, entonces ahora que me toca a mi, tiene un sabor especial el presentarme ante esa gente conocedora. Seremos tres toreros distintos ese viernes, pero seguro que valorará lo que cada uno hagamos”, apuntó.

La segunda corrida del viernes 19 tendrá astados de la ganadería jalisciense La Punta, con más de 100 años de antigüedad.

EL DATO

Miguel Aguilar nació un 9 de abril del 2000. Tomó la alternativa el pasado 5 de febrero en La Plaza México. Surge de la Escuela Taurina Municipal de Aguascalientes, su tierra natal.