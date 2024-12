Gran Fondo cumplió en la promoción del turismo y deporte en SLP: Nairo Quintana

Se cumplió la tercera edición del Gran Fondo Nairo Quintana 2024 y el ciclista colombiano en entrevista con El Sol de San Luis señaló que los objetivos se han cumplido tal cual lo planearon desde que nació el proyecto de traer el magno evento a la capital potosina.

“Una vez más muy contento de estar en San Luis Potosí con este gran evento y la novedad de que fue totalmente gratuito, gracias al esfuerzo del alcalde Enrique Galindo. Y lo mejor es que puedo decir que se ha convertido en el más grande que se realiza en el país sin costo para el ciclista.

Considero que en las tres ediciones se ha cumplido el objetivo que buscábamos de que más personas practiquen deporte, en este caso el ciclismo, los niños y jovencitos que estuvieron en la primera edición hace tres años han crecido y me da gusto que ya compitan, algunos incluso representando a San Luis Potosí en evento nacionales. Eso es parte de haber traído el Gran Fondo a San Luis Potosí.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Por otra parte, no solo son los jóvenes quienes se han sumado, también muchas personas que lo practican de manera recreativa, o algunas que se han subido a la bicicleta y decidieron ya no dejarla, sino seguir practicando y que los tuvimos en esta tercera edición, que hay que decirlo, fueron más de 3 mil, y todos sin pagar inscripción que fue algo fabuloso”, agregó el pedalista.

Sobre si este evento en San Luis Potosí es diferente al que realiza en su natal Colombia, ambos anualmente, comentó: “Son evento muy parecidos con objetivos similares, pero lo que hace diferente es que vengo acá a San Luis Potosí como un ciclista colombiano y latinoamericano que soy, que quiere dejar un granito en este país de lo mucho que me ha dado este deporte. Puedo decir que la calidez con la que se vive este Gran Fondo en San Luis es diferente al de mi país, quizás así lo percibo porque allá todos me conocen y acá no, pero me han recibido con los brazos abiertos y tratando a mi comité organizador como otros mexicanos más, eso me hace sentirme feliz y orgulloso de que no nos equivocamos en traer el evento a México, concretamente San Luis Potosí”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Y tuvo palabras de aliento para quienes hacen ciclismo, “adelante, que lo siguen practicando, es un deporte muy completo, que demanda mucho, seas recreativo o no. Además no inviertes mucho, compras tu bicicleta, casco, ropa deportiva y puedes rodar en los parques y lugares seguros. No lo piensen y adelante disfrútenlo”, apuntó.

La frase

“En lo profesional, tuve un año de altibajos, pero positivo. Ahora a descansar y en enero 2025 competir en Mallorca, España”, comentó el colombiano.