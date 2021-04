Gracias al trabajo en equipo logre ser campeón: Ignacio Prado

El oriundo de Guanajuato, Ignacio Prado, reconoció que obtener la corona de campeón de la clasificación general del sprint en la LXXI Vuelta a Colombia 2021, fue gracias al trabajo de todo el equipo Canel's - ZeroUno - Mavic.

“Fue una gran vuelta donde mi equipo me apoyo para poder conseguir en la últimas etapas esta gran resultado, el cual no fue nada fácil en la etapa 9 enfrentando subidas en las cuales no soy especialista, pero afortunadamente al final se dieron las cosas para ponernos en lo alto de la clasificación sprint", comentó al final de la competencia.

Roberto Mirabal | El Sol de San Luis

Ahondó "gracias al trabajo en equipo se alcanzó este título la verdad, porque yo solo no lo hubiera podido lograr; los recorridos de esta vuelta han sido muy exigentes con grandes ascensos que se convierten en un récord para mi al haber subido tanto, por lo que estoy contento de haber terminado y conseguido este gran resultado. No queda más que seguir trabajando fuerte para próximos compromisos”.

Por su parte el colombiano Heiner Parra, quien también fue una pieza clave en la escuadra potosina que comanda Juan José Monsiváis, expresó en torno a la competencia realizada en su país natal.

“Llegamos a las últimas etapas muy bien colocados, sabía que al final se podía conseguir un buen resultado para nuestra escuadra, apretamos y día a día se fueron recortando lugares, en la etapa 8 disputamos fuerte por ser los ganadores y a falta de pocos kilómetros quedamos atrás, pero ya en la etapa final me pude colocar en un buen lugar que nos dio la posición nueve de la clasificación general, por lo que estoy muy agradecido con el equipo por permitirme ser ya parte de la historia de Canel's - ZeroUno - Mavic”.

