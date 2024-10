Gladiadoras potosinas luchan contra el cáncer de mama

Miss Fantasy y Princesa Imperial son dos luchadoras que vieron de cerca con personas queridas el cáncer de mama, un mal que afecta a miles de mujeres al año en México, por eso participaron en una función de lucha libre en la que, además de dar un mensaje cuidarse, también como homenaje a todas esas guerreas que están enfrentando esta enfermedad.

La gladiadora Miss Fantasy, quien tiene 17 años como profesional en la Arena de Rayos de Plata, compartió a El Sol de San Luis que la abuelita de su esposo sufrió de este problema “fue muy difícil desde que lo detectan, ahora sí que el tratamiento, la quimioterapia, la pérdida del cabello, yo creo que la vanidad de una mujer es el cabello, pero pues sí fue muy difícil esa etapa y solo queda apoyarlos como familia”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Princesa Imperial, lleva 2 años como luchadora profesional y es parte del elenco de la tradicional Arena Margarita, ella platicó que fue una tía quien padeció de este problema, pero afortunadamente logró superarlo, “yo siempre digo que hay que ver hacia adelante y con una sonrisa y decir sí se puede, como allá arriba (del ring) y ella pudo lograrlo, pudo salir de eso. Gracias a Dios ya está muy estable, todo sabíamos que le dolía, que luchaba por salir adelante, pero logró superarlo porque nunca perdió la actitud”.

Hugo Guerrero, subdirector de Deporte Municipal, dijo que la función fue en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y que mejor dar ese mensaje con dos contiendas en donde participaron auténticas guerreras sobre los cuadriláteros para que nunca dejen de dar batalla.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“La intención es sensibiliza y concientizar con el tema, por eso el cartel de puras mujeres. Esto es un tema de prevención, va con ese enfoque y obviamente de la detección a tiempo de enfermedad”, dijo Hugo Guerrero.

Pero las gladiadoras además fueron más allá, pues fue un homenaje a esas mujeres que están dando la batalla de su vida por combatir el cáncer de mama y para que nunca dejen de luchar.

“Yo creo que lo que hicimos ahorita algo fácil, porque hay muchas mujeres que luchan con eso y también son grandes luchadoras, incluso más que nosotras, porque cada día luchan por salir adelante, por seguir con vida, por no decepcionarse, yo creo que esas mujeres hay que darles miles de respetos, porque luchan contra eso”, opinó Princesa Imperial.

“Esta lucha fue para motivar a todas esas mujeres que padecen de esa enfermedad, esta lucha es contra cáncer de mama, nos unimos todas las mujeres para estar con ellas”, compartió Miss Fantasy.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Por último, hicieron la reflexión como ellas en la lucha libre, sacar ese espíritu guerrero, y con todas sus fuerzas, aplicar “una llave” al cáncer de mamá y levantar sus brazos en señal de victoria cuando venzan esta enfermedad.

“Es un atento a llamado a todas las mujeres, aquí no importa quién te diga si o quien te diga que no, autoexplórate, no importa si tu esposo o tu familia no te quiere atender, tu vida está en tus manos”, aconsejó Miss Fantasy.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Recuerden mujeres bellas, vayan a revisarse, ustedes también pueden empezar a revisarse en su casa, a tocarse, no tiene nada de malo absolutamente, esto no es un juego. Por favor cuídense, vayan a revisarse, yo les mando un beso y un abrazo a todas las mujeres y a todas mis luchadoras que están luchando contra eso, que yo sé con todo el corazón que van a sacarlo”, finalizó Princesa Imperial.

Según datos del INEGI, en 2023 hubo 8 mil 034 muertes por cáncer de mama en la población de 20 años en todo el país y San Luis Potosí se ubicó en el sitio 20 de defunciones en mujeres de ese rango de edad.