Ya compramos al Atlético de San Luis: Carlos Alazraki

El publicista mexicano Carlos Alazraki afirmó que la compra del equipo Atlético de San Luis es ya un hecho, pero no quiso adelantar más detalles en torno al tema.

La declaración la hizo durante su programa de internet "Desayunando" del que es titular y se transmite a través de su plataforma de YouTube Atypical TeVe ¡Te vas a divertir!.

"A miren no les he platicado, ya compramos al Atlético de San Luis junto con unos inversionistas gringos que les gusta el béisbol", comentó Alazraki, mientras que sus invitados le cuestionaban que dijera como se llamaría el equipo, pero su respuesta fue: "Qué les importa... pero es que todavía no puedo anunciarlo. No se los puedo decir pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos".

El publicista mexicano adelantó que compró al Atlético de San Luis junto con empresarios gringos. / Cortesía Facebook Carlos Alazraki.

Carlos Alazraki Grossmann, nació hace 72 años en la CDMX. Es un ejecutivo de publicidad mexicano, fundador, presidente y CEO de la agencia Alazraki & Asociados Publicidad y ex presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad.





El video de 42 segundos ya circula en redes sociales e incluso ya hasta AuriazulWeb: La Revancha en twitter publica "esta semana dan a conocer el cambio total del @AtletideSanLuis, personal del club (no diremos nombres)". Y comparten un posible jersey de local auriazul de lo que sería el equipo con el escudo del Club de Cuervos, y afirman que el de visitante sería el albinegro.

Lejos de esa especulación, lo cierto es que en este naciente mes de junio, en unos días más quizás, deberá ya darse a conocer toda la información referente al equipo, puesto que ya tiene que empezar pretemporada de cara al próximo torneo que arranca el 23 de julio, y si va a cambiar totalmente de imagen deben presentarla y repintar instalaciones de La Presa y el estadio Alfonso Lastras Ramírez al interior y exterior del mismo para desaparecer colores y nombre de los anteriores dueños españoles.

Pero mientras son peras o manzanas, hacer mención que el miércoles 9 de junio Atlético de San Luis debe cubrir el primer pago de la multa de 120 millones de pesos, que se hizo acreedor por finalizar en el último lugar de la tabla de cocientes. Lo podrá hacerlo de manera total, en una sola exhibición, o en su caso 60 MDP, para cubrir una cantidad igual el martes 13 de julio.