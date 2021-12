(VIDEO) Vengo a sumar y ser uno más del equipo: Rubens Sambueza

De manera oficial en la sala de prensa del estadio Alfonso Lastras Ramírez fue presentado Rubens Sambueza como refuerzo del Atlético de San Luis, por lo que recibió de manos de Iñigo Regueiro, director deportivo del Club, la playera auriazul con el número 10 en los dorsales, esa que hasta el torneo pasado portada su compatriota Damián Batallini, quien causó baja.

"Nos decidimos por Rubens porque es un jugador de jerarquía, que el equipo necesita para los futuros objetivos en puerta; es un elemento que vendrá a darle fortaleza al equipo y esa motivación a los jóvenes de la Sub 20 y a los del plantel del primer equipo que ven en él un gran futbolista y un líder", comentó Iñigo al ser cuestionado del por qué la contratación del veterano de 37 años.

Por su parte y con la sencillez que le caracteriza, "Sambu" agradeció las palabras y explicó: "Sí tuve varias ofertas de varios equipos pero por respeto no las voy a decir Me decidí por San Luis porque hicieron las cosas serias, fueron los primeros en acercarse, me presentaron su proyecto y lo que pretendían conmigo, me agradó y esa confianza que me mostraron me hizo decidirme a venir".

Sobre que le puede aportar a su nuevo equipo, el mediocampista comentó "primero ganarme un lugar en la titularidad, el darle la pausa al equipo que me lo ha pedido el club y el técnico, orden a los compañeros, tener siempre el balón y distribuirlo bien, motivarlos cuando el equipo ande mal, como plantel estamos ilusionados en realizar un buen torneo. Tirar todos para el mismo lado y que el equipo pueda dar un paso más, un paso agigantado para mejor lo del torneo pasado. Estoy conociendo a mis compañeros en lo futbolistico, donde piden la pelota, la personalidad de cada uno, y ojalá Dios quiera que pueda aportar mucho y como volante seguir dando asistencias, jugar principalmente en lo colectivo aunque no descarto también anotar algunos goles".

Agradeció las muestras de cariño sobre su persona y la llegada al equipo, pero dijo que no es la estrella, "agradecerles que me tengan tan presente pero seré uno más en el plantel, entregar siempre el máximo, a dar lo mejor de mi y van a ver un Sambu como el que vieron con otros equipos, hoy tengo esta camiseta y la defenderé a muerte. En lo personal creo que mi forma de jugar no la voy a cambiar jamás porque me ha llevado a conseguir cosas importantes, salí como mejor pasador (asistidor) en estos dos últimos torneos y quiero repetir porque este cambio me motiva a seguir dando todo en el terreno de juego".

Y de lo que ha visto del equipo en estos pocos días que lleva en el Club, "es un grupo de jugadores y personas sano, que están trabajando muy bien. Veo un grupo con mucha dinámica y buenos jugadores, ahora llegamos varios y nos hemos adaptado bien. Vislumbro cosas importantes para el próximo torneo", apuntó.