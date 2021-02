Triunfo y empate para Atlético de San Luis ante Tigres UANL

Mejoró el desempeño de los equipos de fuerzas básicas del Atlético de San Luis, luego de semanas de no poder sumar ni un empate. En esta ocasión recibieron a Tigres de la UANL en la jornada ocho y el saldo fue positivo al ganar y empatar en los dos partidos que sostuvieron en el campo principal del Centro Deportivo La Presa.

El primer partido que se disputó fue en la categoría Sub 20, en la cual San Luis logró la victoria por 2 goles a 1, con doblete de David Rodríguez, para así sumar tres valiosos puntos.

Apenas al minuto 5 el marcador se movió al anotar el 1-0 por los locales David Rodríguez. Sin embargo, al 13' cayó la igualada, 1-1, de los visitantes por conducto de Adrián Garza. Conforme pasaron los minutos, ya no hubo anotaciones y se fueron al descanso con la igualada.

Al iniciar la parte complementaria al minuto 47 se hizo presente otra vez David Rodríguez para poner el 2-1 a favor de los de casa, marcador que lograron mantener y alzarse con la victoria. Cabe mencionar que en los minutos finales entró Diego Pineda, quien al tener un partido de suspensión en la Liga MX, tomó parte en el cotejo.

El segundo partido fue en la Sub 17 y también resultó entretenido, con arranque también candente, pues al minuto 1 gol de Iker Moreno para poner adelante a San Luis, 1-0, pero al minuto 5 cayó la igualada por Tigres en autogol de los potosinos. La emociones no pararon y al minuto 12 Sergio Cervantes puso el 2-1 para los de casa, que así se fueron al descanso. En la parte complementaria al minuto 63 Leonardo Flores envió el balón al fondo de las redes para igualar el partido a dos goles, marcador que ya no se movió. En penales, ganó el punto extra la escuadra felina por 5-4.

Con la victoria y empate, los equipos menores del Atleti San Luis toman un poco de oxigeno, aunque hay que esperar resultados para ver si dejan el frío sótano donde se encuentran ambas escuadras.