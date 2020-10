Tras ser acusado de racista, Ligue 1 decide no castigar a Neymar

Después de tantos problemas que se dieron el último juego entre PSG y Lyon, la Comisión disciplinaria hizo oficial que no habrá sanciones ni para Neymar ni para Álvaro González.

Los dos futbolistas fueron investigados luego de que el Marsella acusara al brasileño de realizar insultos homófobos a González, mientras que éste fue señalado por Neymar de haberle dicho "mono".

Tras las investigaciones, las autoridades de la Ligue 1 llegaron a la resolución de que ninguno de los dos jugadores sería castigado.

"La Comisión Disciplinaria de la LFP no dictó sanción alguna contra Álvaro González y Neymar por el Clásico de la tercera jornada de la Ligue 1. Por otra parte, se informa que no procederán a castigar a ninguno de los jugadores porque no se encontraron pruebas suficientes contra Neymar o Álvaro González".

Cabe recodar, que las sanciones que sí fueron impuestas fue por la pelea que se suscitó al final de dicho partido.

La Comisión de Disciplina de la LFP suspendió con dos partidos a Neymar y castigó a los otros cuatro jugadores que participaron en la pelea.

