Suman otro par de derrotas los equipos menores del ADSL

También los equipos juveniles del Atlético de San Luis no han tenido un buen torneo en la Liga MX. Puebla los venció en la Sub-17 y Sub-20 en partidos de la jornada 17 disputados en el estadio Complejo Deportivo Los Olivos allá en la capital poblana.

En la categoría Sub-20 los Camoteros se impusieron por 2 goles a 1 al conjunto potosino. apenas al minuto diez cayó el tanto de la quiniela por conducto de Ángel Robles para el uno-cero de los locales. Fue hasta el 41' de tiempo corrido que llegó la igualada, 1-1, de Raúl Aranda por los visitantes, para irse así al descanso.

En la parte complementaria, los de la Franja consiguieron la ventaja al minuto 62 con buen tanto de Alberto Herrera en jugada personal. San Luis modificó su once inicial, pero no pudo concretar la igualada y el marcador ya no se movió, 2-1 a favor de los anfitriones.

Por lo que se refiere a la categoría Sub-17, la victoria fue contundente para Puebla al golear 4-0 al Atlético de San Luis, en un resultado que refleja lo que sucedió en el terreno de juego.

Al minuto 32 Patrick Villa puso el 1-0 y al 43' Pedro Budib anotó el 2-0 para irse así al descanso. Fue hasta el 67' que Tristhan Jaimes puso el 3-0 y ya en el tiempo de compensación, al minuto 94 cayó el 4-0 de Kevin Flores, cuando San Luis buscaba acortar distancia en el marcador, pero no pudo concretar alguna de sus opciones.