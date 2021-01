Solo un empate rescató Atlético de San Luis el fin de semana

Resultó otra mala semana de partido oficiales para el Club Atlético de San Luis, ya que de cinco cotejos que disputó en las diversas categorías en ambas ramas, el saldo fue muy pobre con apenas un empate y cuatro derrotas.

Cuando menos a diferencia de la primera semana en la que jugó cuatro cotejos y no ganó ninguno, ahora sumó una igualada en la segunda división profesional que volvió a la actividad.

Ante Necaxa el conjunto potosino disputó tres cotejos el pasado viernes en calidad de visitante, allá en Aguascalientes, y tristemente todos los perdió, correspondientes a la jornada dos de la Liga MX.

En la categoría Sub 17 la derrota fue por 2 goles a 5, en tanto que en la Sub 20 se perdió 1-2. Con esto en ambas divisiones los dos equipos de fuerzas básicas del ADSL suman dos reveses en igual número de fechas.

Y en la máxima división del balompié de paga, San Luis sumó su segunda derrota al hilo al sucumbir ante los necaxistas por 0-1, a pesar de tener superioridad numérica en todo el segundo tiempo y un penal a favor en el tiempo de compensación, el cual erró de manera increíble Pablo Barrera, cuando ya se cantaba de menos la igualada.

Por lo que se refiere a la Liga MX Femenil, Atlético de San Luis visitó a Querétaro en el estadio Corregidora y después de ponerse en ventaja 1-0, no pudo sacar el resultado y perdió 2-3 para sufrir también su segundo revés del torneo.

El único resultado positivo fue el empate 1-1 entre San Luis y Alacranes de Durango en la Liga Premier (segunda división), partido disputado en el estadio Alfonso Lastras Ramírez y que marcó el reinicio de esta división, luego del receso por las fiestas decembrinas.

Asó que mucho deben trabajar esta semana todos los equipos representativos del Club si quieren revertir este mal arranque de año nuevo.

De lo que se viene, en la Liga MX en la Sub 17, Sub 20 y primera división les toca jugar de locales ante Chivas de Guadalajara el jueves 21 de enero, todos a puerta cerrada. En Liga MX Femenil las Atléticas tendrán su segunda visita al hilo ahora ante Cruz Azul el viernes 22 por la tarde. De la Liga Premier, San Luis que marcha en séptimo sitio de la clasificación, visitará el lunes 25 a Cimarrones de Sinaloa, a las once horas.