Se queda sin liguilla Atlético de San Luis Sub 18 y Sub 20

El hecho de estar en casa y de poder con el triunfo avanzar, no fue motivación suficiente para que Atlético de San Luis en las categorías Sub 18 y Sub 20 pudiera acceder a la liguilla, al perder e igualar, respectivamente, con Santos Laguna, en la última jornada del torneo regular de la Liga MX.

Ambos partidos se disputaron en la cancha principal del Centro Deportivo La Presa, y con la victoria San Luis calificaba a liguilla, pero simplemente no pudo y se topó con un rival que los dejó hacer poco, además de que ambos conjuntos rojiblancos no salieron en su día.

Primero entró en acción la Sub 20 y cuando ya tenían en la bolsa el boleto a liguilla con marcador de 2-1 a su favor, los de la Comarca en el último minuto aprovecharon un descuido defensivo al 90+2 para anotar de cabeza la igualada 2-2 que dejó sin posibilidades a los locales.

El primer tiempo había finalizado 0-0, por lo que en la parte complementaria al minuto 46 Ricardo Alba puso el 1-0 y al 49' David Rodríguez hizo el 2-0 que parecía definitivo. Sin embargo vino la reacción visitante con el 2-1 al minuto 67 de Jesús Ramírez y en la última jugada de cabeza anotó Jair González para el 2-2 definitivo.

De esta manera Atlético de San Luis Sub 20 dirigido por José Meléndez termina el torneo regular con 25 puntos. Cabe destacar que el delantero rojiblanco Ricardo Alba finalizó el torneo como campeón de goleo de la categoría luego de anotar 11 goles.

En cuanto a la Sub 18, con solitaria anotación de Ronaldo Rubio al minuto 66, Santos Laguna se quedó con la victoria 0-1 ante un inoperante Atlético de San Luis del DT Rigoberto Esparza, para de esta manera quedar eliminados de toda posibilidad de acceder a la liguilla por el título.