Reconozco la entrega de mis jugadores: Memo Vázquez

Un tanto serio el director técnico Guillermo Vázquez tomó la victoria de su equipo, de la que destacó que el equipo nunca bajó los brazos y sobretodo, ahora mostraron más disposición.

"Si estoy contento porque nos hacía falta ganar un partido así para obtener motivación; el equipo mostró gran actitud, a lo mejor no mucha precisión, variantes y futbol, pero si mucho deseo y el que no se dieran por vencidos eso fue importante. Lo que no pasó contra Pachuca que nos vimos algo entregados.

También era importante no cometer errores y así sucedió en el segundo lapso, mantuvimos el 0-1 que al final pudimos igualar y luego remontar. Estoy tranquilo, pero no queda más que seguir trabajando porque faltan muchas cosas que mejorar", agregó.

Por último destacó que la inclusión en la parte complementaria de Matías Catalán y Juan David Castro fue clave, porque le inyectaron ánimo y otra cara al equipo cuando se necesitaba.

JOSE GUADALUPE CRUZ (DT NECAXA)

Por su parte, el profesor Cruz quien sufrió su primera derrota en su presentación como director técnico, comentó:

"Creo el funcionamiento fue bueno de acuerdo a las horas que tuve de dirigirlos en el entrenamiento. No solo nos pusimos al frente en el marcador, sino que propusimos todo el partido y si no lo ganamos es porque no la metimos. Eso me deja sensaciones buenas de que hay con que salir adelante en lo que vienen.

Del penal que no marcó el árbitro, pues habrá que ver la jugada con más calma, pero independiente de eso, hicimos un buen partido, de principio a fin, y se nos escapó el triunfo por errores nuestros en la defensa.

En cuanto a Lucas Passerini, comentó que lamenta su lesión, pero espera que no sea grave porque mostró un gran futbol y es de gran ayuda para el funcionamiento ofensivo.