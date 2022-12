Qatar está de luto: muere el periodista de fútbol estadounidense Grant Wahl

El periodista estadounidense Grant Wahl murió después desmayarse y pegarse en la cabeza, durante el partido que sostuvo Argentina ante Países Bajos correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El comunicador estuvo envuelto en la polémica, ya que, en sus últimas publicaciones, reveló la noticia de un trabajador migrante muerto durante la Copa del Mundo, además denunció que lo tuvieron retenido por utilizar una playera multicolor de la comunidad LGBT.

Eric, hermano del periodista de 48 años, indicó que Grant fue amenazado de muerte en la sede mundialista por haber utilizado una playera prohibida en el país.

El twitter oficial de la Federación de Futbol de Estados Unidos lamentó el deceso del comunicador “toda la familia de U.S. Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, informó el organismo en un comunicado.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

“Agradecemos a Grant por su tremenda dedicación e impacto en nuestro juego en los Estados Unidos. Su escritura y las historias que contó vivirán”, agregó.

Wahl trabajó en la revista Sport Illustrated de 2000 a 2020; actualmente, laboraba en una página de suscripción de paga.

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay”, dijo en un video que subió en su cuenta de Instagram.

“Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. Mi hermano acaba de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda”, apuntó Eric.

“Todavía estamos tratando de averiguarlo”, continuó Eric. “Se derrumbó en el estadio, le dieron RCP, Uber lo llevó al hospital y murió según Celine. Acabamos de hablar con el departamento de estado y Celine habló con Ron Klain y la Casa Blanca”.

Hasta el momento, la FIFA no ha dado a conocer una postura sobre la situación.