Preocupa a Marcelo Méndez falta de gol y no ganar en casa

La falta de posesión de balón, contundencia y errores puntuales fueron aspectos que le pasaron factura al Atlético de San Luis en la derrota sufrida ante Pachuca en la jornada inaugural del Clausura 2022, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Así lo afirmó Marcelo Méndez, director técnico del equipo, quien explicó "la conclusión es negativa porque no se obtuvo el resultado, dentro del trámite de juego estuvo parejo en el primer tiempo, creamos dos situaciones claras de gol e igual ellos con disparos a los postes. Pero en el segundo tiempo después de que no pasaba nada, cometimos un error y nos cayó el primer gol, y luego en una desatención recibimos el segundo y ya no pudimos reaccionar".

De lo que le preocupa con relación a su equipo, "el tema de la posesión de balón preocupa porque no la tenemos desde los partidos del torneo pasado, quizás con la llegada de nuevos jugadores lo debemos mejorar, eso es lo que se busca. También nos preocupa la falta de gol y de resultados en casa, se nos ha complicado mucho el armado del plantel por situaciones de covid-19, hasta ayer teníamos un equipo ya listo y a la mera hora tuvimos que modificar. Que no suene como excusa pero es una realidad, sabemos que todos los equipos están sufriendo esto y ha nosotros nos ha pegado mucho porque no tenemos un plantel basto".

Méndez Russo comentó que esperan mejorar con la presencia de Abel Hernández y otro refuerzo que llega la próxima semana. "Tenemos que seguir creciendo, que lleguen pronto los refuerzos para contar con un plantel más equilibrado y empezar a levantar esto".

Por último descartó una lesión grave de Rubens Sambueza, "por el momento fue un golpe arriba de la rodilla, que lo hizo mejor parar y salir del partido para evitar alguna lesión mayor".