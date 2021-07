Potosina Mariana Acosta jugará con Atlético de San Luis femenil

A sus quince años de edad Mariana Acosta se convierte en la tercera portera del Atlético de San Luis para la próxima temporada 2021-2022 de la Liga MX Femenil.

La nacida en San Luis Potosí en el año 1996 cumple su sueño de vestir la playera del conjunto potosino, al que hace unos años cuando todavía más jovencita vio coronarse en el estadio Alfonso Lastras Ramírez y después festejar el ascenso a la Liga MX.

Mariana Acosta Morales será la tercera portera del primer equipo y también cuando se le requiera defenderá los tres palos en la categoría Sub 17, pues da la edad para ambas.

Comenta que desde los 9 años practica de manera más formal el deporte, "porque antes solo lo veía por televisión, pero lo fue tomando en serio hasta jugar en diferentes equipos de manera amateur, tanto en posiciones en campo como en la portería.

Se declara fan del Atlético de San Luis, "Desde que surgió la franquicia he sido fuel seguidora del Club, sentí la emoción de los partidos y cuando vi jugar a la femenil siempre me dije que algún día yo estaría ahí con ellas. Y me identifique más con el Atleti cuando en la final de ascenso asistí al estadio y pude bajar al terreno de juego a tomarme fotos con los jugadores, trofeo y medallas. Algo inolvidable".

Acosta Morales llega procedente de las fuerzas básicas de Gallos de Querétaro, equipo que dejó por venir a las visorias al San Luis, la cual aprobó ya que tiene cualidades innatas para defender la portería, por lo que de inmediato se integró a las filas del conjunto potosino.

Ella forma parte de la renovación de la parte baja del equipo, pues causaron baja las arqueras Cinthia Monreal y Heidi González, solo quedó la titular Stefany Jiménez, por lo que llegaron para la nueva temporada Ivonne Alvarado y Mariana Acosta.