Memo Vázquez espera que ADSL se motive para el cierre de torneo

El contar con jugadores del primer equipo que lograron recuperarse de sus lesiones, fue una parte importante para que el equipo se observará con mejor funcionamiento ante Querétaro, lo que redituó en obtener el triunfo. Así lo señaló el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez.

"El formar un cuadro diferente para cada partido ha sido bien complicado, pero en estos días que recuperamos gente nos dio para realizar un buen partido, creo que en el primer tiempo fuimos superiores o mejores que Querétaro, y me quedo con esa parte de que nos volvimos a reencontrar con el buen futbol. Y ya después de ir con la ventaja, ellos nos empatan y después el partido cayó en lo ríspido, quizás no de mucha calidad y esfuerzo, pero tuvimos la fortuna de sacar la ventaja y ganar el partido, creo que fue más que merecido", agregó.

Asimismo destacó la importancia del triunfo ante Gallos Blancos, no solo por ser un clásico, "sino porque inyecta de optimismo y motivación al equipo para trabajar con otro ánimo, porque ha sido un torneo bien complicado y nos viene bien en estos momentos el sumar de tres".

Recalcó que a pesar de los malos resultados, el equipo está muy unido, muy junto en lo que se busca, "hemos tenido platicas, corregido errores y lo que me gusta es que demostramos ser un buen equipo internamente en las buenas y malas, aguantar una situación así no es fácil y me da alegría el que se obtengan buenos resultados para que ellos vayan mejorando individualmente y se suelten ante los próximos rivales que nos quedan por enfrentar".

Cabe mencionar que el equipo tuvo entrenamiento ligero este viernes y descansarán sábado y domingo, para regresar a las practicas el lunes, de cara al compromiso ante Santos allá en la Comarca Lagunera el domingo 25 de octubre.