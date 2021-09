Marcelo Méndez aceptó que Tigres fue mejor que San Luis

Sin evadir lo que sucedió en el terreno de juego, Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, aceptó que su equipo fue superado por los Tigres de la UANL.

"No todos los partidos son iguales, la juventud que tenemos en el plantel hoy nos pasó factura, nos quita un poco la regularidad. Aceptar que el rival nos superó y no queda más que trabajar, salvo los últimos quince minutos cuando pudimos concretar de menos un gol, pero no se pudo anotar.

El resto del partido dimos muchos espacios, el rival fue certero, aprovechó nuestras desatenciones. Al inicio del segundo tiempo empezamos bien, pero llegaron esos errores propios y ya no pudimos levantarnos", explicó.

MIGUEL HERRERA (UANL)

Para el estratega mexicano el triunfo fue producto del buen funcionamiento, "debíamos ya esa contundencia, el equipo hizo buen trabajo ante un rival que venía bien, pero les quitamos la pelota y no los dejamos hacer su juego acostumbrado. Me voy contento por el bien quehacer de mis jugadores tanto en el primero como segundo tiempo".

De no poder contar con Gigñac, "El Piojo" comentó que en la semana se resintió un poco de un golpe y por ello lo tuvo en la banca, con la idea de meterlo si el equipo lo requería, pero como los titulares tuvieron un buen desempeño, no hubo necesidad de que jugara.