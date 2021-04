Mal torneo de los equipos juveniles del Atlético de San Luis

Si para Atlético de San Luis en la Liga MX el torneo ha sido de lo más pobre, los dos equipos de las categorías Sub 17 y Sub 20 no se quedan atrás y ambos están eliminados desde hace varias jornadas de toda posibilidad de avanzar a la fase de liguilla.

Y es que en general, tanto en la Liga Premier, Liga MX Femenil y Liga MX con el primer equipo y los dos juveniles, los actuales torneos han sido totalmente grises, con poco que destacar.

En la categoría Sub 20, San Luis se ubica en la posición 15 de dieciocho equipos participantes, con 16 puntos, solo tres más que el sotanero Querétaro que tiene 13, en tanto que el liderato del torneo lo comparten Pachuca y Monterrey con 31 unidades, ambos calificados a liguilla.

El conjunto dirigido por Julio Servín ha disputado 15 partidos, suma 5 triunfos y 1 empate, por 9 derrotas, 22 goles a favor por 34 en contra para una diferencia de menos 12 anotaciones.

En la jornada pasada vencieron a Puebla por 5-3, triunfo que les significó dejar el último lugar. Les quedan dos partidos por jugar para cerrar el torneo, de visitante ante Cruz Azul el sábado 24 a las 12 del día en La Noria, y local contra Pachuca el jueves 29 a las 10 horas en el Centro Deportivo La Presa.

Por lo que se refiere a la categoría Sub 17 las cosas no varían, el equipo dirigido por Daniel Almaral marcha en la posición 16 de dieciocho escuadras, con 17 puntos, dos más que el colero América que tiene 15 unidades. El líder general es Pachuca con 45 puntos. Los números de los potosinos son: 15 partidos disputados, con 2 ganados, 2 empatados y 11 perdidos, 13 goles anotados por 40 recibidos, para una diferencia de menos 27 tantos.

También con la victoria ante Puebla de la semana pasada por 2-1 dejaron el último lugar, rompiendo una racha de tres partidos sin ganar. En la jornada 16 visitan a Cruz Azul el sábado 25 a las 9 horas y reciben en la fecha 17 a Pachuca el jueves 29 a las 12 del día.