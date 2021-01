Mal inicio de los cuatro equipos del Atlético de San Luis

El Club Atlético de San Luis tuvo un fin de semana para el olvido, con un triste inicio de año nuevo al perder los tres partidos ante América en las categorías Sub 17, Sub 20 y Liga MX, así como también ante Monterrey en la Liga MX Femenil. De cuatro partido disputados, no ganó ninguno.

La actividad inició el sábado a temprana hora con el arranque de los torneos en las divisiones juveniles ante América, primero cayeron en la categoría Sub 17 por 3-1, para luego horas más tarde sufrir el segundo revés ante las Águilas pero en la Sub 20 por goliza de 4-1.

Ya en horario nocturno, Atlético de San Luis jugó en el estadio Azteca ante América en la jornada uno del Guard1anes Clausura 2021, y de nuevo el marcador fue adverso, sufriendo la tercera derrota del día por marcador de 2 goles a 1. La única anotación de los potosinos fue obra del argentino Nicolás Ibáñez.

Para cerrar el desastroso fin de semana, el domingo por la tarde Atlético de San Luis debutó como local, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en la Liga MX Femenil, en la primera jornada de Guard1anes Clausura 2021 y fue derrotado por goliza de 0-5 por Rayadas de Monterrey, las actuales subcampeonas. En ese cotejo se destacó la ausencia de siete jugadoras, la mayoría titulares de las Atléticas, por Covid-19.

Cabe hacer mención que aunque el DT Rigoberto Esparza no estaba debutando, recibió la peor goliza en lo que va de su gestión al frente del equipo femenil, en tanto que en la rama varonil el DT Leonel Rocco, si debutó en el futbol mexicano y lo hizo con el pie izquierdo.

En cuanto a lo que se viene para los tres equipos varoniles el viernes 15 de enero visitan a Necaxa en la jornada dos en las categorías Sub 17, Sub 20 (ambos por la mañana) y Liga MX (por la noche). Y ese mismo día coincidentemente juega también en la rama femenil San Luis, de visitante ante Querétaro, a las 5 de la tarde en el estadio Corregidora.