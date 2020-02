Lista la liguilla por el título en la Liga Zona Centro

Quedaron definidos los ocho equipos que a partir del domingo 1 de marzo disputarán la liguilla por el título en la categoría nuevos valores de la Liga de Futbol Zona Centro.

El pasado domingo se jugó la fecha 22 y última de la fase regular, donde aún estaban peleándose algunos lugares para entrar a la fiesta grande, por lo que resultó atractiva, tan es así que se registraron pocos goles en los partidos.

Los resultados completos fueron: Deportivo Juárez 0-4 Club América; Club Jardines 5-2 Club América; Maquinados González 0-2 Lobos NC; Club Cachorros 2-0 Deportivo Del Norte. Deportivo Carrizales 1-1 Combinado FC; Deportivo Del Norte 0-2 Combinado FC.

Así de acuerdo a la tabla general, calificaron a la liguilla los ocho primeros lugares, quedando ubicados en el siguiente orden:

1.- Club América, 42 puntos y más 41 goles de diferencia; 2.- Deportivo Carrizales, 42 puntos y más 37 goles de diferencia; 3.- Combinado FC, 41 puntos; 4.- Deportivo Juárez, 37 puntos; 5.- Lobos NC, 31 puntos; 6.- Club Jardines, 26 puntos; 7.- Deportivo Niupi, 25 puntos; 8.- Maquinados González, 25 puntos.

Los equipos que quedaron eliminados fueron: 9.- Deportivo Del Norte, 23 puntos; 10.- Club Cachorros, 23 puntos; 11.- Deportivo Arquitos, 2 puntos; 12.- Deportivo García, 0 puntos.

La liguilla se disputa a eliminación directa, a partir del domingo 1 de marzo, con los cotejos de cuartos de final entre el 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

A los ocho equipos calificados se les recuerda que no deben tener adeudos y deben pasar a pagar el arbitraje a más tardar este miércoles 26 de febrero, de lo contrario no serán enrolados y pierden en la mesa.