La meta 24 puntos y visión alcanzar la liguilla: Fernando Samayoa

Fernando Samayoa fue presentado de manera oficial como director técnico del Atlético de San Luis Femenil, y en sus primeras declaraciones afirmó que de entrada tiene clara la meta de sumar 24 puntos o más, y la visión de calificar a liguilla.

Adriana Águila Sánchez, directora deportiva de equipos femeniles del Club San Luis, fue quien le dio la bienvenida, lo presentó y explicó los motivos de su contratación: "Lo apasionado que es en su trabajo, que tuviera ese perfil de buscar trascender, sus números lo avalan, tiene más de 15 años de trabajar con el fútbol femenil. Ya lo conocíamos años atrás y sabemos que nos puede aportar mucho".

Enseguida por espacio de veinte minutos hubo sesión de preguntas y respuestas con el nuevo timonel, quien fue claro en sus conceptos en torno a lo que se viene con el equipo para la temporada 2022-2023 que arranca los primeros días de julio.

"Feliz de iniciar un nuevo proyecto después de casi seis meses de no poder dirigir en Liga MX Femenil. Vengo con todo mi equipo de trabajo, con Alan Alarcón, Daniel Flores y apoyo de toda la directiva del Atlético de San Luis. Este es un proyecto muy ambicioso, con objetivo claros, con hambre de triunfo y con el que esperemos caminemos para alcanzar todas las metas. No busco igualar lo que ya hice, sino superarlo, esto es un proceso que debemos ir paso a paso, no tengo la varita mágica para que todo de la noche a la mañana sea exitoso, pero vamos a trabajar día a día para ello. Es un reto importante para mí, son de los que me gustan vivir, después de tantos años en el balompié femenil catalogo a este como uno de los retos más importantes en mi carrera", agregó.

Y ahondó en torno al plantel: "Estoy consciente que una cosa es decir y otra hacer, pero estamos en el análisis de buscar la mejor materia humana para alcanzar esos objetivos de llegar a una liguilla y más. Hay jugadoras que encajan perfectamente en ese proyecto que estamos iniciando, otras que no, vendrán algunas más a suplirlas, pero creo que hay potencial en el equipo como para que estoy salga adelante. Es necesario apuntalar ciertas zonas del equipo para armar un plantel completo, que es lo más importante, después vendrá la pretemporada. Dejo en claro que la idea de juego no es negociable, será difícil pero quien se adapte se quedará aquí y se le tomará en cuenta, quien no, pues estará fuera del once titular o de las reservas, porque ya los estándares estarán más altos para alcanzar metas a corto y largo plazo.

Lo más importante es que el equipo que tengamos sea muy valiente, porque en las próximas 17 jornadas vendrá un proceso de adaptación complejo, que será difícil pero no imposible. Intentaremos ser protagonistas, y si no lo somos, que no dejemos de luchar en todos los partidos. Para ello hay que cambiar hábitos en las jugadoras que estén, muchas conductas, muchos no puedo, es que soy así, pero estoy convencido que las jugadoras que tenemos y las que llegarán serán creyentes de lo que buscamos", sentenció.