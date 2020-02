La "Dinha" potosina convocada al Tri femenil mayor

La mediocampista potosina del Club León FC, Diana García, expresó sentirse feliz luego de enterarse de su llamado, por primera vez, a la selección nacional femenil mayor que participará en la Copa Chipre 2020 del 5 al 11 de marzo en Lámaca, Chipre.

"Estoy muy orgullosa, muy feliz porque es algo que me había propuesto, es otro sueño cumplido en mi carrera como futbolista profesional, otro reto alcanzado el que me llamen para el representativo mayor".

Indicó "Dinha" que no deja de ser un gran compromiso y lo asumirá con seriedad, "porque ya no portas solo la playera de un club, sino la de México y eso es un orgullo. Hay que dar todo por el país".

Cortesía | Club León Femenil

Deportes "Me decía gorda y chaparra", así denuncian discriminación seleccionadas en nado sincronizado

Y aprovechó el momento para agradecer a sus compañeras y directiva del Club León por todo el apoyo que le han dado desde que llegó al equipo, ya que su carta pertenece al Club Pachuca quien la cedió a préstamo desde el torneo pasado a La Fiera.

"Este logro no es de uno sola, hay que decir que en el futbol los éxitos se dan en grupo, y luego vez ya por ti en la cuestión individual, por lo que agradezco el apoyo de todas mis compañeras. No queda más que trabajar y ganarme un lugar en el once titular de México", acotó.

La selección mexicana femenil mayor es dirigida por Christopher Cuellar y debutará en la competencia ante Croacia el 5 de marzo; posteriormente, se medirá a Eslovaquia el día 8 y cerrará contra República Checa el 11 de marzo. Los partidos se disputarán en la cancha del AEK Arena y GSZ Stadium de Lárnaca.