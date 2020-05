Klopp estuvo cerca del Tricolor

En la búsqueda de resultados, un director técnico es muy necesario para encabezar un proyecto. El Tricolor vivía momentos muy complicado y fue por eso que, olvidándose de lo que pudiera costar, contactaron al mismísimo Jürgen Klopp.

El ex directivo de la Selección Mexicana, Guillermo Cantú, reveló que hace un par de años, le ofreció el timón del cuadro azteca al conocido como The Normal One, quien desafortunadamente no tuvo interés por el Tricolor: “Yo pregunté a través de un tercero si le interesaba la Selección de México y el recado fue te agradezco, muchas gracias, aún tengo mucho que recorrer en este club y quiero irme a Inglaterra, en un tono muy amable y con mucha amabilidad”, dijo para TUDN.

El ahora Director Deportivo de FC Juárez lamentó que las cosas se dieran así, aunque entendió a Klopp. El inglés estaba en su última época en el Borussia Dortmund y ya estaba apalabrado con el Liverpool, equipo con el que, años después, ganaría la UEFA Champions League. “Sinceramente no podemos decir que estuvo cerca de tomar al Tricolor, digo en verdad nunca, porque repito que no hablé directamente con él nunca, ese único contacto fue a través de otra persona y él todavía estaba en el Borussia Dortmund lo que entendí y respete, así que bueno ahí quedó y ya, después la historia la conocemos todos, se fue al Liverpool y triunfó para ser, ahora mismo, el mejor entrenador del mundo, al menos eso creo yo”, señaló.

Cantú defendió y elogió a Juan Carlos Osorio, por lo que aseguró que si tuviera la oportunidad de volver a contratarlo lo haría: “Sus entrenamientos son de élite en el tema de dinámica y de intensidad; además la manera en cómo prepara a los chicos es impresionante. Puedo decir que lo quiero mucho y aquí la verdad lo tratamos muy mal porque si me dicen: vas a escoger un técnico que va a terminar prácticamente los tres años con 70% de efectividad te lo firmo, sin dudarlo”, remató Cantú.