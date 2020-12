Jhon Duque considera un reto llegar al Atlético de San Luis

En entrevista virtual con la prensa nacional y estatal, el futbolista colombiano Jhon Fredy Duque, refuerzo del Atlético de San Luis para el próximo torneo de la Liga MX, expresó que viene a poner su granito de arena para que el equipo salga adelante y logre recuperar lo perdido en el semestre pasado.

"Se que el equipo está un poco comprometido en el renglón del porcentaje por el mal torneo pasado, pero estoy convencido de que si vine acá es porque en lo personal Dios me puso ese reto que seguramente lograré alcanzar junto con el resto el plantel. Estoy capacitado para que esto salga adelante y dispuesto a poner mi granito de arena para que se den mejores resultados a partir del arranque del próximo año que inicia el campeonato".

Futbol Notable torneo tuvo la potosina Diana García con Rayadas

Ahondó que desde que llegó lo han tratado muy bien, aunque no es fácil llegar a un país distinto y salir por primera vez de Colombia.

"La verdad que la llegada a San Luis ha sido muy grata. Me he encontrado con personas muy buenas, compañeros que buscan ayudarlo a uno, me han dado una grata bienvenida. Llevó ocho días de entrenamiento y poco a poco me voy adaptando. Estoy agradecido con la oportunidad de venir al club, convencido de que cuando estas sintonizado con alguien en busca de un mismo objetivo se dan las cosas, me hablaron del proyecto y me agradó mucho por eso acepté esta primera experiencia fuera de mi país. Y el mensaje ha sido claro de directivos y entrenador, quieren hacer cosas grandes acá en México y estamos convencidos de que trabajando alcanzaremos eso".

En cuanto a su forma de jugar y lo que le puede aportar al equipo, Duque Arias nacido en Bogotá, Colombia, destacó: "Soy un jugador que busca imprimir mucha intensidad en mi juego, recuperador de pelota, el primer pase se hacerlo muy bien. El profesor Rocco le gusta mucho eso y estamos trabajando variantes para imprimirle ese sello al equipo de mucha intensidad, llegar mucho al área rival, cosa que no estoy muy acostumbrado a hacer, pero ya lo estoy trabajando para ir día a día aprendiendo algo más".

Y del futbol mexicano opinó que es muy técnico y de mucha entrega, "por lo que hay que prepararse muy bien físicamente y estar al ciento por ciento para el inicio del torneo", agregó.