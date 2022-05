Fernando León renueva contrato con Atlético de San Luis

El defensa central ecuatoriano Luis Fernando León firmó la renovación de su contrato con Atlético de San Luis hasta el 2024, por lo que estará con el conjunto por dos temporadas más, es decir, cuatro torneos.

Así se informó mediante comunicado oficial enviado por el Club, en el que señala textualmente que el futbolista "se convirtió en una pieza clave para que el equipo potosino llegara a los cuartos de final de la Liga MX, lo cual no se había logrado en primera división desde el 2010.

Además de sumar 10 partidos en esta campaña con los ‘rojiblancos’, mantener en cinco ocasiones la portería potosina en cero e incluso aportar con una anotación en el Clausura 2022 frente a Pumas. Ha sido pieza fundamental con la selección nacional ecuatoriana quienes estarán en la fiesta mayor del fútbol, el Mundial de Qatar 2022, para el cual, el defensa buscará colocarse dentro de la lista de convocados por su selección", agrega.

Cabe mencionar que el zaguero ha vivido dos etapas con San Luis, la primera de un año al jugar el Clausura y Guardianes 2020 que no le fue nada bien, luego se regresó a su país un año en el 2021 para jugar con Barcelona y ser campeón, y retornó para el Clausura 2022, donde no inició de titular por una lesión, pero después se ganó un lugar en el once a la llegada del director técnico André Jardine.

Era importante la renovación de León Bermeo, toda vez que para el próximo torneo el equipo tendrá la ausencia del español Unai Bilbao y se requiere de gente de experiencia para suplirlo.

Luis Fernando, de 29 años y nacido en Los Ríos, Ecuador, disputó 10 partidos en el presente torneo, 9 de titular y uno de cambio, sumó 826 minutos, recibió una tarjeta amarilla y anotó un gol, según las estadísticas de la página oficial de la Liga MX. Además sumó 68 minutos al jugar un partido con la Sub 20, iniciando de titular.