Esto no se acaba hasta que se acaba: AMLO anima a la Selección Mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Selección Mexicana de Fútbol que participa en el Mundial de Qatar 2022 que no pierda el ánimo y siga luchando, luego que sufrió una derrota 2-0 ante Argentina.

“Decirle a nuestros representantes (de fútbol) que adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este lunes.

¡Ánimo!, dice AMLO ante pérdida de México frente a Argentina

El sábado pasado, la Selección Mexicana cayó en su segundo encuentro en el Mundial ante Argentina, luego que había empatado a cero frente la escuadra polaca, ante lo cuál, el ánimo de la afición se ha ido por los suelos.

No obstante, el presidente López Obrador dijo este lunes que “hay que echarse para adelante siempre. No se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!”, subrayó el mandatario federal.

Es de destacar que el interés por el encuentro México-Argentina fue tan grande que este partido se convirtió en el más visto en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. Se estima que, en total, tuvo una audiencia de 8.9 millones de personas que vieron la transmisión.

Ese día, el presidente volvió a mandar ánimo a la selección y destacó que vio el juego en Palacio Nacional con el actor mexicano, Tenoch Huerta, quien recientemente estrenó la película hollywoodense “Wanda por siempre”, donde personifica a un héroe maya.

“Vi el juego con Tenoch. Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y ‘esto no se acaba hasta que se acaba”, subrayó el presidente, mientras externó que como México y su pueblo no hay dos.

México podría mantenerse con vida en el Mundial de Fútbol y pasar a la segunda fase, si logra vencer a su símil de Arabia Saudita por 0-1, pues podría sumar cuatro puntos, pero necesitaría que Polonia gane a Argentina para que los europeos pasen en primer sitio del grupo con siete unidades, mientras que el Tri tendría cuatro y sería segundo lugar y los saudís y argentinos quedarían fuera con tres unidades.

Pero si los seleccionados de Polonia y Argentina empatan, los polacos llegarían a cinco unidades y serían primeros de grupo, mientras que México quedaría eliminado.